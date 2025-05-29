Transfermarkt составил символическую сборную сезона в РПЛ

Эдуард Сперцян Фото: globallookpress.com
Наибольшее представительство в ней имеет чемпион России — «Краснодар», четыре футболиста которого попали в сборную. По два игрока в этой команде из «Рубина» и «Зенита», по одному — из ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива».
Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Нино («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА), Дмитрий Кабутов («Рубин»).
Полузащитники: Алексей Батраков («Локомотив»), Александр Черников («Краснодар»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Нападающие: Мирлинд Даку («Рубин»), Джон Кордоба («Краснодар»), Манфред Угальде («Спартак»).