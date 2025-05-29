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    Transfermarkt составил символическую сборную сезона в РПЛ

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    Популярный интернет-портал Transfermarkt представил свою версию лучших игроков РПЛ по итогам этого сезона.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    Наибольшее представительство в ней имеет чемпион России — «Краснодар», четыре футболиста которого попали в сборную. По два игрока в этой команде из «Рубина» и «Зенита», по одному — из ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива».

    Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).

    Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Нино («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА), Дмитрий Кабутов («Рубин»).

    Полузащитники: Алексей Батраков («Локомотив»), Александр Черников («Краснодар»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).

    Нападающие: Мирлинд Даку («Рубин»), Джон Кордоба («Краснодар»), Манфред Угальде («Спартак»).

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