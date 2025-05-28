Спортивный директор «Пари НН»: Будущее Гончаренко не зависит от результата стыковых матчей

Спортивный директорвысказался о будущем в команде главного тренера

«Естественно, мы расстроены, что мы три года подряд в стыках. Мы не выполнили ту задачу, которую ставили перед собой. Действительно, хотелось сделать шаг вперед, но обстоятельства так сложились. Травмы, прочие причины… Конечно, мы сами виноваты, не снимаем с себя вину. Мы оказались в той ситуации, в которой оказались, потому важно сохранить прописку и продолжать движение вперед.

Зависит ли будущее Гончаренко от стыковых матчей? Нет. У Виктора Михайловича контракт еще на год. Поэтому от них ничего не зависит», — цитирует Удальцова «Матч ТВ».

Напомним, в первом стыковом матче «Пари НН» обыграл «Сочи» со счетом 2:1.