Рахманович готов остаться в «Крыльях» еще на сезон

Полузащитникне против продолжить карьеру в самарских «Крыльях Советов».

«У нас есть диалог с клубом, но пока определенности нет. Посмотрим, как он закончится. Думаю, это связано с новым тренером. Пока конкретики нет. Понятно, что если бы Осинькин остался, Рахманович бы ушел. Думаю, продолжим сотрудничество еще на один год. Но не будем торопиться, посмотрим», — сказал агент боснийского хавбека Срджан Еремич «СЭ»

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За самарцев 31-летний Рахманович играет с сентября 2022 года, его контракт истекает в июне 2025 года. Сейчас игрок оценивается в 2 млн евро.