Корнеев: Тюкавин спокойно может заиграть в «Барселоне»

Известный в прошлом футболистсчитает, что форвард московского «Динамо»потянул бы уровень испанской «Барселоны».

«Вы играли в "Барселоне". В чем отличия тогда и сейчас? Тогда были другие правила. В то время в "Барселоне" было всего четыре иностранца. Три играют на поле, один может выйти на замену. Сейчас такой ситуации нет.

Но это не говорит о том, что сейчас легче попасть в "Барселону" или другой топовый клуб. Надо действительно иметь те навыки и качества, по которым тебя бы оценили. У нас есть те ребята, которые могли бы соответствовать этим качествам. Например, Тюкавин спокойно мог бы играть в "Барселоне".

Конечно же, попасть туда тогда и сейчас — это разные вещи. Мы видим сейчас, в какой интенсивный футбол играет "Барселона". Надо быть готовым к этому. Пример Захаряна не совсем удачный. Физически надо быть готовым к ритму.

Ментально тоже ты должен понимать, что если ты играешь в большом клубе, то ты должен быть готов сразу давать результат. Если ты этого не делаешь, там есть еще 3–4 человека, которые не ждут. Они как раз "голодные", хотят выиграть конкуренцию», — сказал Корнеев «Матч ТВ».

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Сейчас Тюкавин восстанавливается после тяжелой травмы колена, которую он получил в марте 2025 года. Корнеев выступал за «Барселону» с 2004 по 2005 год.