ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    США — обладатели золотых медалей ЧМ-2025ЧМ-2025. Эпохальная победа сборной США, домашняя бронза Швеции
    Все новости спорта

    Корнеев: Тюкавин спокойно может заиграть в «Барселоне»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо РПЛ Футбол России Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    Известный в прошлом футболист Игорь Корнеев считает, что форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин потянул бы уровень испанской «Барселоны».

    Константин Тюкавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин

    «Вы играли в "Барселоне". В чем отличия тогда и сейчас? Тогда были другие правила. В то время в "Барселоне" было всего четыре иностранца. Три играют на поле, один может выйти на замену. Сейчас такой ситуации нет.

    Но это не говорит о том, что сейчас легче попасть в "Барселону" или другой топовый клуб. Надо действительно иметь те навыки и качества, по которым тебя бы оценили. У нас есть те ребята, которые могли бы соответствовать этим качествам. Например, Тюкавин спокойно мог бы играть в "Барселоне".

  • Свершилось: «Краснодар» — чемпион России. 17 лет пути Галицкого завершились триумфом
  • Прервалась гегемония «Зенита» в РПЛ
  • 24/05/2025

    • Конечно же, попасть туда тогда и сейчас — это разные вещи. Мы видим сейчас, в какой интенсивный футбол играет "Барселона". Надо быть готовым к этому. Пример Захаряна не совсем удачный. Физически надо быть готовым к ритму.

    Ментально тоже ты должен понимать, что если ты играешь в большом клубе, то ты должен быть готов сразу давать результат. Если ты этого не делаешь, там есть еще 3–4 человека, которые не ждут. Они как раз "голодные", хотят выиграть конкуренцию», — сказал Корнеев «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас Тюкавин восстанавливается после тяжелой травмы колена, которую он получил в марте 2025 года. Корнеев выступал за «Барселону» с 2004 по 2005 год.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Роналду легко переиграет «Аль-Фатех»
  • «Аль-Фатех» — «Аль-Наср». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Кто одержит победу в игре равных теннисисток?
  • Картал — Андреева. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Хачанов разочарует на старте Ролан Гаррос?
  • Хачанов — Вукич. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.65
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Хачанов — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дзеппьери — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Монфис — Дельен
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Макдональд — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Миннесота — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Медведев — Норри
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры