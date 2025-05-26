Капитан «Факела» прокомментировал свое будущее

Капитан воронежского «Факела»сообщил, что пока не принял решения о своем будущем после вылета клуба из РПЛ.

«У меня с "Факелом" контракт до 31 мая. О моем будущем скажет официально клуб. Я готов остаться. Но есть определенные вещи, о которых нужно разговаривать, думать и принимать решения. Много чего. Много факторов. Мы поговорим с руководством. После этого вы все узнаете», — сказал Квеквескири «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

35-летний хавбек выступает за «Факел» с 2022 года. В этом сезоне Квеквескири сыграл в РПЛ 24 матча. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Оренбурга».