Ивич поздравил «Краснодар» с чемпионством в РПЛ

Бывший наставниквысказался о чемпионстве «быков» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я очень рад успехам краснодарской команды! В основном это ребята, которые работали со мной на протяжении 1,5 лет.

Я поздравляю как игроков, которые больше всех заслужили свой успех, так и профессиональный тренерский штаб, всех людей, которые их окружают, а это очень важные люди, и, конечно, президента клуба (Сергея Галицкого), который заслужил этот трофей!» — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

Напомним, что в последнем 30-м туре РПЛ «Краснодар» разгромил «Динамо» М со счетом 3:0 и занял 1-е место в таблице по итогам сезона, опередив «Зенит» на 1 балл.