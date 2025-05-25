Ивич поздравил «Краснодар» с чемпионством в РПЛ

Владимир Ивич — бывший главный тренер «Краснодара» Фото: globallookpress.com
«Я очень рад успехам краснодарской команды! В основном это ребята, которые работали со мной на протяжении 1,5 лет.
Я поздравляю как игроков, которые больше всех заслужили свой успех, так и профессиональный тренерский штаб, всех людей, которые их окружают, а это очень важные люди, и, конечно, президента клуба (Сергея Галицкого), который заслужил этот трофей!» — приводит слова Ивича «Матч ТВ».
Напомним, что в последнем 30-м туре РПЛ «Краснодар» разгромил «Динамо» М со счетом 3:0 и занял 1-е место в таблице по итогам сезона, опередив «Зенит» на 1 балл.