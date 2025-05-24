«Зенит» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч Российской премьер-лиги

назвали стартовые составы команд на матч РПЛ в рамках последнего, 30-го тура.

«Зенит»: Евгений Латышонок, Юрий Горшков, Ваня Дркушич, Нино, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Андрей Мостовой, Густаво Мантуан, Луис Энрике, Педро, Александр Соболев.

«Ахмат»: Вадим Ульянов, Александр Жиров, Лео Гогличидзе, Арсен Адамов, Турпал‑Али Ибишев, Владислав Камилов, Исмаэл Силва, Лечи Садулаев, Амин Талал, Георгий Мелкадзе, Максим Самородов.

Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.