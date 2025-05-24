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    «Зенит» сделает свой ход в борьбе за чемпионство?

    Зенит — Ахмат: 2.08 — ставка на исход и прогноз на матч РПЛ

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Ахмат»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
    «Зенит» примет «Ахмат» в матче 30-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 24 мая и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Мая 2025 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 16:30 Ахмат

    Ахмат

  • Грозный
    •

    «Зенит»

    Турнирное положение: Команда Сергея Семака занимает 2-е место в таблице РПЛ с 63 очками в активе после 29-и туров. «Зенит» отстает от «Краснодара» лишь на 1 балл перед заключительным матчем.

    Ситуация в чемпионской гонке РПЛ заключается в том, что не все зависит от «сине-бело-голубых». «Зениту» необходимо побеждать «Ахмат» и ждать осечки от «Краснодара».

    Зенит — Ахмат: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ команда обыграла «Ростов» со счетом 1:0. Матчем ранее «Зенит» оказался сильнее махачкалинского «Динамо» (1:0), забив единственный гол на 37-й минуте.

    «Сине-бело-голубые» выиграли 3 последних матча в РПЛ. За этот отрезок «Зенит» также обыграл «Пари НН» (2:1), перевернув игру во 2-м тайме. За последние 3 встречи команда пропустила всего 1 гол.

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    Не сыграют: Вячеслав Караваев и Вендел (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Зениту» необходимо обыгрывать «Ахмат» в предстоящем матче, отступать уже некуда. В нынешнем сезоне команда играть на своем поле не так уж и здорово, занимая 4-е место в лиге по этому показателю.

    В последнее время начал «зажигать» нападающий «Зенита» Александр Соболев, который забил 3 гола в последних 3-х встречах РПЛ. Именно этот форвард способен повлиять на результат в предстоящем матче.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: Грозненцы располагаются на 14-й позиции в таблице РПЛ, набрав 25 очков за 29 туров. «Ахмат» уже точно останется в зоне стыков и будет бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе.

    Команда уже точно не опустится ниже 14-й строчки, опережая «Оренбург» на 6 пунктов, но при этом «Ахмат» не имеет возможность добраться до спасительной 12-й позиции.

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    • Последние матчи: В прошлом туре РПЛ грозненцы сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), сравняв счет на 48-й минуте. Матчем ранее «Ахмат» проиграл «Акрону» (2:3).

    Команда не может победить на протяжении 5-и последних поединков в РПЛ. За этот отрезок «Ахмат» трижды проиграл и дважды сыграл вничью. Грозненцы также уступили «Пари НН» (0:1) и «Краснодару» (1:3).

    Не сыграют: Надер Гандри и Антон Швец (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: «Ахмат» точно не может занести нынешний сезон в актив, ведь команда еще не решила вопрос с сохранением прописки в высшем дивизионе.

    В предстоящем матче у грозненцев не так уж и много шансов набрать очки, но у команды будет стимул доставить проблемы «Зениту», который отдаст все силы в заключительном туре.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» выиграл 3 последних матча в РПЛ, пропустив за этот отрезок 1 гол

    • «Ахмат» не может победить в РПЛ на протяжении 5-и последних матчей

    • В последних 5-и очных встречах «Зенит» непременно побеждал «Ахмат»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.25, победа «Ахмата» — 12.00, ничья — за 6.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.40 сооветственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Зенит» пропустит гол от «Ахмата».

    Ставка: Обе забьют за 2.08.

    Прогноз: В последнее время «Зенит» выступает не очень результативно, но в предстоящем матче команде необходимо бежать вперед.

    Ставка: Тотал 3 больше за 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зенит — Ахмат?

    Матч Зенит — Ахмат состоится 24 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зенит — Ахмат?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зенит — Ахмат?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют.» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит — Ахмат?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зенит — Ахмат?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.25, победа «Ахмата» — 12.00, ничья — за 6.00.

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