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    Мусаев: Это большой день. Мы написали историю

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о первом в исторрии чемпионстве команды.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Поздравляю всех с чемпионством! Это большой день в истории клуба, для каждого жителя нашего города. Мы вместе смогли написать эту историю. Не могу выразить все эмоции, которые есть у меня внутри. Мне нужно еще пару дней, чтобы все это понять. Это был фантастический сезон, сложнейший. Каждая победа была добыта огромными усилиями. Все работали и верили, что мы можем к этому прийти. Никто не расслаблялся. Это большой день. Мы написали историю. Всех с победой!

    Не было усиления? Я еще сказал бы о том, что аэропорт закрыт, все чуть-чуть об этом забывают, но это очень сложно. Нужно каждый раз ездить за два дня до игры и потом еще на день оставаться, то есть, нас дома нет 4 дня. Едешь в автобусе, 3 часа летишь еще. Вы правы, у нас была маленькая обойма, но мы выиграли благодаря вере, работе и дисциплине. Верили с первого дня, что можем. Каждый коллектив проверяется в трудные минуты, и мы выстояли в такое время. Летом мы проиграли в матче за Суперкубок, не успели сделать трансферы. После этого было 3 ничьи в начале чемпионата и все нас списали, сказав, что будет ужасный сезон. Но мы верили в себя, и так одна, вторая, третья волевая победа. Набрали уверенность, хорошо поработали зимой и сегодня мы чемпионы», — цитирует Мусаева «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Краснодар» на одно очко смог опередить второй «Зенит».

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