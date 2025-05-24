Предстоящий поединок ответит на вопрос, выиграет ли «Краснодар» РПЛ. Разрыв с «Зенитом» всего один пункт, поэтому «быкам» нужно побеждать.
В первом круге хозяева справились с «динамиками», одержав минимальную победу. Перед этим «Краснодар» выиграл четыре раза подряд на своем поле. Сможет ли он продлить эту серию?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- За 1.58 «Краснодар» — фаворит букмекеров. За 4.70 можно поставить на победу «Динамо».
- Эксперты LiveSport предложили прогноз с коэффициентом 1.85.
- Искусственный интеллект пришел к выводу, что «Краснодар» выиграет 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.
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