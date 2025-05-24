Краснодар — Динамо: 1.85 — ставка на исход и прогноз на матч РПЛ

«Краснодар» примет «Динамо» в матче 30-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 24 мая и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Краснодар»

Турнирное положение: Перед решающим туров в РПЛ «быки» занимают 1-е место в таблице с 64 очками в активе после 29-и туров. «Краснодар» опережает «Зенит» на 1 балл.

Команда Мурада Мусаева отлично выступает дома, набрав 33 очка из 42-х возможных. Фактор своего поля может сыграть ключевую роль в матче против «Динамо» М.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Краснодар» обыграл «Оренбург» со счетом 2:1, а до этого «быки» уступили ЦСКА (0:1), пропустив единственный гол на 69-й минуте.

В последних 5-и встречах в РПЛ у команды 4 победы и только 1 поражение. За этот отрезок «Краснодар» также одолел «Рубин» (2:1), махачкалинское «Динамо» (3:2) и «Ахмат» (3:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

У «Краснодара» пустой список травмированных.

Состояние команды: Расклад такой — если «Краснодар» обыгрывает «Динамо» в предстоящем матче, то автоматически становится чемпионом России сезона 2024/2025.

Получится ли у «быков» победить? В прошлом сезоне команда также встречалась против «бело-голубых» в решающем поединке, но не смогла одержать ключевую победу...

«Динамо» М

Турнирное положение: «Бело-голубые» располагаются на 4-й позиции в таблице РПЛ, набрав 56 очков за 29 туров. «Динамо» еще может побороться за 3-ю строчку, ведь у ЦСКА такое же количество баллов.

Стоит отметить, что по результатам гостевых встреч команда замыкает 5-ку лидеров в лиге. «Динамо» сумело набрать 21 очко из 42-х возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшем поединке РПЛ «бело-голубые» обыграли «Акрон» со счетом 2:1, забив победный гол на 90+1-й минуте. Матчем ранее «Динамо» оказалось сильнее «Спартака» (2:0).

Команда не проигрывает в РПЛ на протяжении 6-и последних матчей. За этот период «Динамо» дважды сыграло вничью и 4 раза победило. За этот период «бело-голубые» делили очки с «Зенитом» (1:1) и «Пари НН» (1:1).

Не сыграют: Артур Гомес, Луис Чавес, Диего Лаксальт, Константин Тюкавин и Милан Майсторович (у всех — травмы).

Состояние команды: «Динамо» еще имеет турнирную мотивацию, ведь еще может взобраться на 3-е место, но для этого необходимо обыгрывать лидера чемпионата — «Краснодар».

А «быки», в свою очередь, бросят все силы на то, чтобы взять 3 очка и стать чемпионами. «Бело-голубым» точно придется очень непросто, но они не будут сдаваться без боя.

Статистика для ставок

В последних 5-и матчах в РПЛ «Краснодар» победил 4 раза

«Динамо» не проигрывает в РПЛ на протяжении 6-и последних матчей

В последних 5-и очных встречах «Краснодар» непременно обыгрывал «Динамо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.85, победа «Динамо» — 3.75, ничья — за 4.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 сооветственно.

Прогноз: Настало время «Краснодара»! «Быки» обыграют «Динамо» и впервые в своей истории станут чемпионами.

Ставка: Победа «Краснодара» за 1.85.

Прогноз: Все решится во 2-м тайме. Развязка будет интересной.

Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.80.