Дзюба оценил свой дебютный сезон за тольяттинский «Акрон»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает, что провел дебютный сезон в составе тольяттинской команды на «четвёрку с плюсом».

«Акрон» помог мне в последний момент продолжить карьеру, благодаря чему и состоялись эти рекорды. Думаю, своей игрой уже отплатил, достойно смотрелся, на четыре с плюсом. Занесу этот сезон себе в актив«, — приводит слова Дзюбы "Чемпионат".

В этом сезоне 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром российского футбола, обойдя Александра Кержакова по этому показателю (234 гола).

Всего в текущем сезоне Дзюба провел 23 матча за "Акрон", забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.