1-й таймСпартак — ХимкиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Спартак — Химки«Спартак» — «Химки». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Дзюба оценил свой дебютный сезон за тольяттинский «Акрон»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Акрон Артём Дзюба
    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает, что провел дебютный сезон в составе тольяттинской команды на «четвёрку с плюсом».

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Акрон» помог мне в последний момент продолжить карьеру, благодаря чему и состоялись эти рекорды. Думаю, своей игрой уже отплатил, достойно смотрелся, на четыре с плюсом. Занесу этот сезон себе в актив«, — приводит слова Дзюбы "Чемпионат".

    В этом сезоне 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром российского футбола, обойдя Александра Кержакова по этому показателю (234 гола).

    Всего в текущем сезоне Дзюба провел 23 матча за "Акрон", забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Все или ничего. Чем закончится чемпионская гонка для «Краснодара»?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Зенит» сделает свой ход в борьбе за чемпионство?
  • «Зенит» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Флорида» еще на шаг приблизится к финалу
  • «Флорида» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 24 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.99
  • Экспресс дня 25 мая
  • Завтра в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Соболенко — Рахимова
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Меллер — Пол
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры