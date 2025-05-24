Антони: Я счастлив в «Бетисе»

Полузащитникрассказал, что очень доволен нахождением в испанском «Бетисе» и здесь он по-настоящему чувствует себя счастливым.

«Здесь, в "Бетисе", я счастлив, когда ложусь спать и когда просыпаюсь... весь день счастлив. Я не знаю, что будет с моим будущим, но я очень счастлив здесь. Эти болельщики невероятны», — сказал Антони в эфире клубного ТВ.

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25-летний вингер играет в севильском клубе на правах аренды, а принадлежит «Манчестер Юнайтед». Всего за «Бетис» в этом сезоне он провел 25 игр, забил в них 9 мячей и сделал 5 результативных передач. Рыночная цена бразильца сейчас составляет 20 млн евро.