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    Антони: Я счастлив в «Бетисе»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Бетис
    Полузащитник Антони рассказал, что очень доволен нахождением в испанском «Бетисе» и здесь он по-настоящему чувствует себя счастливым.

    Антони
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    Антони

    «Здесь, в "Бетисе", я счастлив, когда ложусь спать и когда просыпаюсь... весь день счастлив. Я не знаю, что будет с моим будущим, но я очень счастлив здесь. Эти болельщики невероятны», — сказал Антони в эфире клубного ТВ.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    25-летний вингер играет в севильском клубе на правах аренды, а принадлежит «Манчестер Юнайтед». Всего за «Бетис» в этом сезоне он провел 25 игр, забил в них 9 мячей и сделал 5 результативных передач. Рыночная цена бразильца сейчас составляет 20 млн евро.

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