Вендел: Я был удивлен решением «Ботафого» расторгнуть контракт,

Полузащитник «Зенита» Вендел отметил, что его удивил срыв своего перехода из российской команды в «Ботафого».

«Я был удивлен решением "Ботафого" расторгнуть контракт, который я уже подписал в эту среду. Я уже планировал свою жизнь в Рио-де-Жанейро и собирался сосредоточиться на второй половине сезона в Бразилии.

У меня большие амбиции, я верил в проект "Ботафого". Тем не менее я никак не могу повлиять на решение клуба отменить сделку. Я хочу дать болельщикам ясно понять, что тоже удивился тому, что случилось. Я всегда отрабатывал свои контракты со всеми клубами. Теперь я продолжу искать варианты для роста и участия в главных турнирах. Мне хочется однажды выйти на поле в футболке сборной Бразилии, это моя мечта», — приводит Globo слова Вендела.

Хавбек получил повреждение задней поверхности бедра в матче 27-го тура против «Пари НН» (2:1) в начале мая и выбыл до конца сезона. После этого Вендел улетел в Бразилию, где согласовал с клубом план реабилитации.

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«Зенит» проведет заключительный матч сезона 24 мая против грозненского «Ахмата».