«Брайтон» подпишет защитника ПСВ

Английскийусиливает оборонительную линиюиз голландского ПСВ.

Как сообщает Sky Sports News, «чайки» подпишут 27-летнего француза в качестве свободного агента.

«Брайтон» интересовался Боскальи еще прошлым летом, но тогда не смог совершить трансфер, и вот теперь спустя год он будет играть в английском клубе.

За ПСВ защитник играет с 2019 года, выиграв с клубом 6 различных трофеев — по два раза чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов.

В этом сезоне он сыграл 30 матчей за команду в чемпионате Голландии, забил один мяч и сделал 6 ассистов. На портале Transfermarkt игрок оценивается в 23 млн евро.