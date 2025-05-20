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    Кепа Аррисабалага«Манчестер Сити» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция.
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    «Брайтон» подпишет защитника ПСВ

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    Английский «Брайтон» усиливает оборонительную линию Оливье Боскальи из голландского ПСВ.

    Оливье Боскальи
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    Оливье Боскальи

    Как сообщает Sky Sports News, «чайки» подпишут 27-летнего француза в качестве свободного агента.

    «Брайтон» интересовался Боскальи еще прошлым летом, но тогда не смог совершить трансфер, и вот теперь спустя год он будет играть в английском клубе.

    За ПСВ защитник играет с 2019 года, выиграв с клубом 6 различных трофеев — по два раза чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов.

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    • В этом сезоне он сыграл 30 матчей за команду в чемпионате Голландии, забил один мяч и сделал 6 ассистов. На портале Transfermarkt игрок оценивается в 23 млн евро.

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