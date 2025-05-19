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    Франческо Фариоли покинул пост главного тренера «Аякса»

    Футбол Аякс Эредивизия
    Главный тренер «Аякса» Франческо Фариоли объявил о своём уходе из клуба после одного сезона работы.

    Франческо Фариоли
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    Франческо Фариоли

    Решение было принято на следующий день после того, как амстердамцы финишировали вторыми в чемпионате Нидерландов, уступив титул ПСВ, несмотря на преимущество в девять очков за несколько туров до конца.

    «У нас с руководством одинаковые цели на будущее Аякса, но разные взгляды и временные рамки относительно того, как этого достичь. По этой причине я считаю, что сейчас — наилучший момент для расставания», — говорится в заявлении Фариоли.

    Вместе с Фариоли команду покидают его помощники Даниэле Каваллетто, Фелипе Санчес Матеос и тренер вратарей Яркко Туомисто.

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