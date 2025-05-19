Франческо Фариоли покинул пост главного тренера «Аякса»

Главный тренеробъявил о своём уходе из клуба после одного сезона работы.

Решение было принято на следующий день после того, как амстердамцы финишировали вторыми в чемпионате Нидерландов, уступив титул ПСВ, несмотря на преимущество в девять очков за несколько туров до конца.

«У нас с руководством одинаковые цели на будущее Аякса, но разные взгляды и временные рамки относительно того, как этого достичь. По этой причине я считаю, что сейчас — наилучший момент для расставания», — говорится в заявлении Фариоли.

Вместе с Фариоли команду покидают его помощники Даниэле Каваллетто, Фелипе Санчес Матеос и тренер вратарей Яркко Туомисто.