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    «Тюмень» проиграла «Уралу» и покинула Первую лигу

    «Тюмень» — «Урал»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 33-го тура Первой лиги «Тюмень» на своем поле проиграла «Уралу» со счетом 1:2.

    «Урал»
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    «Урал»

    В составе хозяев забил Александр Бем на 81-й минуте. За гостей отличились Максим Воронов и Юрий Железнов уже в компенсированное арбитром время.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Тюмень — Урал 1:2
    Голы: 1:0 Александр Бем (81'), 1:1 Максим Воронов (90+5'), 1:2 Юрий Железнов (90+6') Тюмень: Dovgal A., Александр Бем (Данил Карпов, 88'), Никита Печенкин, Александр Сергеевич Безчаснюк, Александр Коротков, Станислав Поройков (Денис Ткачук, 71'), Давид Шавлохов (Ислам Мокаев, 88'), Максим Храмцов, Максим Петров (Андрей Савинов, 79'), Иван Пяткин, Александр Коротаев Урал: Алексей Мамин, Тимофей Маргасов (Владислав Малькевич, 62'), Силвие Бегич, Егор Филипенко, Итало, Егор Мосин (Никита Морозов, 82'), Андрей Егорычев, Илья Ишков (Юрий Железнов, 62'), Фаниль Сунгатулин, Евгений Марков (Максим Воронов, 62'), Bondarev V. Предупреждения: Давид Шавлохов (37'), Максим Храмцов (65'), Максим Петров (70')

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    Благодаря победе «Урал» идет 5-м с 56 баллами и имеет шансы на попадание в зону стыковых матчей. У «Тюмени» 27 очков, 17-е место и вылет из Первой лиги.

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