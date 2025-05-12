Трансферный дайджест. 5 — 12 мая

Кевин де Брейне

«Манчестер Сити», полузащитник, 33 года

После новости об уходе Кевина де Брейне из «Манчестер Сити» за ним сразу выстроилась очередь из различных клубов. Предложения из Саудовской Аравии и МЛС показались 33-летнему бельгийцу не очень интересными, он даже не стал их рассматривать, несмотря на астрономические зарплаты.

Де Брейне в своих интервью неоднократно заявлял об уверенности в своих силах и готовности провести еще пару сезонов на топ-уровне, даже выразил надежду о том, что руководство «горожан» передумает и оставит его в клубе.

Но гораздо реалистичнее выглядит его переход летом в итальянский «Наполи», который близок к возвращению чемпионского титула в Серии А, а вместе с ним и в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Главный тренер неаполитанцев Антонио Конте заявил, что желает заполучить в свои ряды де Брейне и дал задание спортивному директору «Наполи» Джованни Манне вступить в переговоры со звездным полузащитником, сообщает влиятельный журналист Саша Тавольери.

Кевин де Брейне globallookpress.com

Ожидается, что «Наполи» скоро сделает официальное предложение бельгийцу, который и сам воодушевлен перспективой попробовать свои силы в Серии А. К тому положительные отзывы о чемпионате Италии и жизни в Неаполе ему дали его партнеры по сборной Бельгии Ромелу Лукаку и Дрис Мертенс, немало поигравшие тут.

Наш прогноз: де Брейне станет игроком «Наполи».

Мартин Субименди

«Реал Сосьедад», полузащитник, 26 лет

Опорный полузащитник Мартин Субименди давно является лакомым кусочком на трансферном рынке. Еще прошлым летом им интересовались испанские и английские гранды, но тогда трансфер не состоялся.

Похоже, сейчас настало его время покинуть родной клуб и попробовать свои силы на более высоком уровне.

Как сообщает главный инсайдер европейского футбола Фабрицио Романо, Субименди практически согласовал личный контракт с лондонским «Арсеналом», теперь клубам осталось лишь договориться между собой.

Сумма сделки оценивается в 60 млн евро, именно такая клаусула заложена в контракте 26-летнего чемпиона Европы 2024 года. Интересно, что на днях стало известно об интересе к Субименди со стороны мадридского «Реала», который должен возглавить Хаби Алонсо.

Мартин Субименди globallookpress.com

Но вряд ли даже ему, тоже воспитаннику «Реал Сосьедад», удастся уговорить изменить Субименди предварительные договоренности с «Арсеналом». В этом сезоне за басков хавбек провел 32 матча, забил в них 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: Субименди станет футболистом «Арсенала».

Уэсли Франса

«Фламенго», защитник, 21 год

Правый защитник «Фламенго» Уэсли Франса сейчас будоражит внимание европейских топ-клубов, давно созрев для переезда в Старый Свет.

Еще прошлым летом им интересовались многие команды, в том числе и петербургский «Зенит», но тогда «Фламенго» отказался продавать одного из своих главных талантов, выставив непомерный ценник.

Сейчас же «менгао» готовы расстаться с Уэсли, по манере игре, настырности и мобильности, напоминающим знаменитого Майкона, но чуть меньшим в габаритах. По данным Sky Sports, 21-летним защитником активно интересуются три английских топ-клуба.

Речь идет о «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуле», где требуется замена ушедшему Тренту. По данным источника, «Фламенго» готов расстаться с Уэсли за сумму не менее 30 млн фунтов.

Уэсли Франса globallookpress.com

Уэсли является воспитанником «Фламенго», всего провел за команду во всех турнирах 127 матчей, забил в них три мяча и сделал пять результативных передач. В марте 2025 года защитник дебютировал в сборной Бразилии и провел за нее два матча. На портале Transfermarkt Уэсли сейчас оценивается в 15 млн евро.

Наш прогноз: Уэсли давно пора на повышение в АПЛ.

Якуб Кивер

«Арсенал», защитник, 25 лет

Центр обороны французского «Марселе» в этом сезоне напоминает дырявое решето, неудивительно, что селекционный отдел клуба летом в первую очередь сосредоточится на усилении защиты.

Одним из первых номеров в списке кандидатов на усиление идет Якуб Кивер из лондонского «Арсенала», сообщает издание Foot Mercato. 25-летний поляк редко появляется в составе канониров в матчах АПЛ, а в основном довольствуется играми в кубковых встречах.

Понятно, такое положение дел не устраивает талантливого защитника, и он ищет варианты на следующий сезон, где будет получать полноценную игровую практику и иметь более важную роль в составе.

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В этом сезоне Кивер сыграл в АПЛ всего 15 матчей, выходя в основном на замены в конце матчей, и забил в них один мяч. Его рыночная цена сейчас составляет 22 млн евро, что для «Марселя» с его солидным бюджетом вполне подъемная сумма.

Якуб Кивер globallookpress.com

Помимо Кивера в списке кандидатов на усиление в оборону значатся Рами Бенсебайни («Боруссия» Дортмунд), Оливье Боскальи (ПСВ), аргентинец Факундо Медина из «Ланса» и Эмерик Ляпорт из «Аль-Насра», но заполучить последнего будет очень сложно.

Наш прогноз: Кивер покинет «Арсенал», а «Марсель» — отличный вариант.

Матеус Алвес

«Сан-Паулу», полузащитник, 20 лет

Полузащитник «Сан-Паулу» Матеус Алвес привлек внимание московского ЦСКА, сообщает бразильское издание UOL.

20-летний хавбек лишь в этом сезоне стал основным игроком своего клуба, но сразу обратил на себя внимание селекционеров яркой и нестандартной игрой.

Всего в 2025 году Матеус Алвес сыграл во всех турнирах 12 матчей и сделал в них две результативные передачи.

Сообщается, что ЦСКА в ближайшее время сделает официальное предложение о переходе 20-летнего полузащитника, а трансфер будет разбит на две части. Армейцы предложат 10 млн евро сразу, а затем еще 5 млн евро могут выплатить по достижении определенных целей.

Матеус Алвес globallookpress.com

Матеус Алвес является воспитанником «Сан-Пауло», играет на позиции центрального полузащитника. Сейчас на портале Transfermarkt оценивается в один млн евро, а его контракт действует до декабря 2028 года.

Наш прогноз: ЦСКА подпишет талантливого бразильца.

Ангело Штиллер

«Штутгарт», полузащитник, 24 года

Ангело Штиллер из «Штутгарта» за последние два сезона превратился в одного из сильнейших полузащитников немецкой Бундеслиги, успешно сочетая в себе оборонительные и атакующие навыки с высокой мобильностью и выносливостью.

Прогресс 24-летнего воспитанника «Баварии» не остался без внимания со стороны более серьезных клубов. По данным известного инсайдера Кристиана Фалька, на Штиллера сейчас всерьез претендуют испанская «Барселона» и лондонский «Арсенал».

В контракте полузащитник имеется пункт об отступных в размере 36,5 млн евр (30,9 млн фунтов), но его активировать можно будет лишь в 2026 году.

Сейчас же игрок оценивается на портале Transfermarkt в 38 млн евро, а его контракт действует до 2028 года. За «Штутгарт» Штиллер выступает с лета 2023 года, перейдя из «Хоффенхайма» за 5,5 млн евро.

Ангело Штиллер globallookpress.com

В этом сезоне 24-летний хавбек провел за швабов во всех турнирах 46 матчей, забил в них 4 гола и сделал 9 ассистов. В составе сборной Германии Штиллер дебютировал в сентябре 2024 года и провел за нее 4 матча.

Наш прогноз: Штиллер отправится в «Барселону».

Рафаэль Леао

«Милан», полузащитник, 25 лет

Последние два сезона шло много разговоров об уходе португальского вингера Рафаэля Леао из «Милана», но пока они и близко не были претворены в жизнь.

Сообщалось об интересе к нему со стороны клубов АПЛ и испанской «Барселоны», но конкретных предложений в итальянский клуб так и не последовало. Этим летом переход может наконец состояться.

По данным CaughtOffside, 25-летним Леао серьезно интересуется лондонский «Челси», готовый выложить кругленькую сумму за техничного и быстрого полузащитника. В контракте португальца есть пункт об отступных в размере 175 млн евро, но, конечно, столько платить за игрока никто не будет.

Гораздо реалистичнее выглядит сумма в 75 млн евро, именно за столько «Милан» готов отпустить одного из своих лидеров. Помимо «Челси» Леао также интересуются «Арсенал», но только в качестве альтернативы Нико Уильямсу из «Атлетика» Бильбао, если трансфер испанца не удастся, и саудовский «Аль-Наср».

Рафаэль Леао globallookpress.com

В этом сезоне Рафаэль Леао сыграл за «Милан» во всех турнирах 48 матчей, забил в них 12 мячей и отдал 13 голевых передач. Сейчас рыночная цена португальца составляет 75 млн евро. За «Милан» вингер выступает с 2019 года после перехода из «Лилля».

Наш прогноз: Леао засиделся в «Милане», ему пора сменить клуб.