ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    АПЛ. «Манчестер Сити» потерял место в топ-3

    Итоги 36-го тура чемпионата Англии по футболу

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Арсенал Астон Вилла Борнмут Брайтон энд Хоув Альбион Брентфорд Вест Хэм Вулверхэмптон Ипсвич Кристал Пэлас Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Ньюкасл Саутгемптон Тоттенхэм Фулхэм Челси Эвертон
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Канады разгромила ЛатвиюЧМ 2025. Волевые финны, безошибочные немцы, уверенные в себе североамериканцы Ливерпуль — АрсеналХолодное прощание «Ливерпулся» с Трентом: «Арсенал» увёз ничью с «Энфилда» Барселона — Реал МадридЧемпион коронован: «Барселона» сильнее «Реала» в четвёртый раз за сезон
    Все новости спорта
    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»
    Чемпионом Англии досрочно стал «Ливерпуль», в центральном матче 36 тура мерсисайдцы сошлись с «Арсеналом». Место в первой тройке потерял «Манчестер Сити», со знаком минус сыграли «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». До окончания сезона командам осталось сыграть 2 тура.

    Изменения в турнирной таблице

    «Ньюкасл» поднялся на 3 место в английской Премьер-лиге, опередив «Манчестер Сити». Поменялись местами «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест», которые расположились на 6 и 7 строчках соответственно.

    «Брентфорд» (8 место) и «Брайтон» (9 место) поднялись на одну ступеньку вверх. Данный тандем опередили «Борнмут» (10 место).

    Улучшил положение в турнирной таблице «Эвертон», опередивший «Вулверхэмптон» и заняв 13 строчку.

    Календарь и таблица АПЛ

    На две строчки вверх поднялся «Вест Хэм», «молотобойцы» расположились на 15 месте, вниз опустились «Манчестер Юнайтед» (16 место) и «Тоттенхэм» (17 место)

    Центральный матч тура

    В 36 туре английского первенства сошлись «Ливерпуль» и «Арсенал», которые сыграли вничью (2:2). Мерсисайдцы организовали два быстрых гола в ворота лондонцев. На 20-й и 21-й минутах голами отметились Коди Гакпо и Луис Диас.

    «Арсенал» ответил двумя мячами во второй половине встречи, на 47-й минуте точным отличился Габриел Мартинелли.

    «Ливерпуль» — «Арсенал»
    globallookpress.com

    После матча чемпион Англии «Ливерпуль» набрал 83 очка, «Арсенал» несмотря на ничью сохранил второе место, в активе лондонского коллектива 68 баллов.

    Еврокубки

    В Лигу чемпионов метит «Ньюкасл», который нанес поражение «Челси» (2:0). В составе «сорок» голами отметились Сандро Тонали и Бруно Гимарайнс.

    Таким образом «Ньюкасл» набрал 66 пунктов и поднялся на 3 место, «Челси» остался на 5 строчке с активом 63 балла.

    «Ньюкасл» — «Челси»
    globallookpress.com

    На 4 позиции расположился «Манчестер Сити», у которого 65 очков. В рамках 36 тура «горожане» сыграли вничью с «Саутгемптоном» (0:0).

    За два тура до окончания сезона «Ливерпуль», «Арсенал», «Ньюкасл», «Манчестер Сити» и «Челси» пока попадают в Лигу чемпионов.

    На 6 месте (зона Лиги Европы) расположилась «Астон Вилла», у которого 63 балла, команда с минимальным счетом выиграла у «Борнмута» (1:0).

  • «Ноттингем» отпускает мечту о Лиге чемпионов: не обыграли вылетевший «Лестер»
  • Кажется, сказка команды Эшпириту Санту закончится прозаично
  • Вчера

    • На 7 строчке (зона Лиги конференций) идёт «Ноттингем Форест», сыгравший вничью с «Лестером» (2:2). В итоге «лесники» набрали 62 балла.

    Кто покинет АПЛ?

    Ещё в 34 туре определилась тройка неудачников, которая следующий сезон встретит не в АПЛ, а в Чемпионшипе: элиту английского футбола покинут «Ипсвич», «Лестер» и «Саутгемптон».

  • Холодное прощание «Ливерпулся» с Трентом: «Арсенал» увёз ничью с «Энфилда»
  • Команда Артеты не собирается отдавать второе место
  • Сегодня

    • Их места в Английской Премьер-лиге займут «Лидс» и «Бёрнли». На повышение прописки претендуют «Шеффилд Юнайтед», «Бристоль Сити», «Сандерленд» и «Ковентри Сити». Командам придется побороться за последнюю путевку в АПЛ в стыковых матчах.

    В первых матчах полуфинала «Шеффилд» разгромил «Бристоль» (3:0), а «Сандерленд» переиграл «Ковентри Сити» (2:1).

    Тур № 37

    Матчи предпоследнего тура чемпионата Англии пройдут с 16 по 20 мая.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    «Челси» примет «Манчестер Юнайтед», игра состоится в пятницу, 16 мая.

    В воскресенье, 18 мая запланирована игра «Арсенала» и «Ньюкасла». В понедельник, 19 мая свою игру проведёт чемпион, «Ливерпуль» отправится гостить к «Брайтону».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Завершит программу 37 тура игра «Ман Сити» и «Борнмута», которая состоится во вторник, 20 мая.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 12 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пари НН — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чехия — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сандерленд — Ковентри
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Каролина — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры