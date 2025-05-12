АПЛ. «Манчестер Сити» потерял место в топ-3

Чемпионом Англии досрочно стал «Ливерпуль», в центральном матче 36 тура мерсисайдцы сошлись с «Арсеналом». Место в первой тройке потерял «Манчестер Сити», со знаком минус сыграли «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». До окончания сезона командам осталось сыграть 2 тура.

Изменения в турнирной таблице

«Ньюкасл» поднялся на 3 место в английской Премьер-лиге, опередив «Манчестер Сити». Поменялись местами «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест», которые расположились на 6 и 7 строчках соответственно.

«Брентфорд» (8 место) и «Брайтон» (9 место) поднялись на одну ступеньку вверх. Данный тандем опередили «Борнмут» (10 место).

Улучшил положение в турнирной таблице «Эвертон», опередивший «Вулверхэмптон» и заняв 13 строчку.

Календарь и таблица АПЛ

На две строчки вверх поднялся «Вест Хэм», «молотобойцы» расположились на 15 месте, вниз опустились «Манчестер Юнайтед» (16 место) и «Тоттенхэм» (17 место)

Центральный матч тура

В 36 туре английского первенства сошлись «Ливерпуль» и «Арсенал», которые сыграли вничью (2:2). Мерсисайдцы организовали два быстрых гола в ворота лондонцев. На 20-й и 21-й минутах голами отметились Коди Гакпо и Луис Диас.

«Арсенал» ответил двумя мячами во второй половине встречи, на 47-й минуте точным отличился Габриел Мартинелли.

«Ливерпуль» — «Арсенал» globallookpress.com

После матча чемпион Англии «Ливерпуль» набрал 83 очка, «Арсенал» несмотря на ничью сохранил второе место, в активе лондонского коллектива 68 баллов.

Еврокубки

В Лигу чемпионов метит «Ньюкасл», который нанес поражение «Челси» (2:0). В составе «сорок» голами отметились Сандро Тонали и Бруно Гимарайнс.

Таким образом «Ньюкасл» набрал 66 пунктов и поднялся на 3 место, «Челси» остался на 5 строчке с активом 63 балла.

«Ньюкасл» — «Челси» globallookpress.com

На 4 позиции расположился «Манчестер Сити», у которого 65 очков. В рамках 36 тура «горожане» сыграли вничью с «Саутгемптоном» (0:0).

За два тура до окончания сезона «Ливерпуль», «Арсенал», «Ньюкасл», «Манчестер Сити» и «Челси» пока попадают в Лигу чемпионов.

На 6 месте (зона Лиги Европы) расположилась «Астон Вилла», у которого 63 балла, команда с минимальным счетом выиграла у «Борнмута» (1:0).

На 7 строчке (зона Лиги конференций) идёт «Ноттингем Форест», сыгравший вничью с «Лестером» (2:2). В итоге «лесники» набрали 62 балла.

Кто покинет АПЛ?

Ещё в 34 туре определилась тройка неудачников, которая следующий сезон встретит не в АПЛ, а в Чемпионшипе: элиту английского футбола покинут «Ипсвич», «Лестер» и «Саутгемптон».

Их места в Английской Премьер-лиге займут «Лидс» и «Бёрнли». На повышение прописки претендуют «Шеффилд Юнайтед», «Бристоль Сити», «Сандерленд» и «Ковентри Сити». Командам придется побороться за последнюю путевку в АПЛ в стыковых матчах.

В первых матчах полуфинала «Шеффилд» разгромил «Бристоль» (3:0), а «Сандерленд» переиграл «Ковентри Сити» (2:1).

Тур № 37

Матчи предпоследнего тура чемпионата Англии пройдут с 16 по 20 мая.

«Челси» примет «Манчестер Юнайтед», игра состоится в пятницу, 16 мая.

В воскресенье, 18 мая запланирована игра «Арсенала» и «Ньюкасла». В понедельник, 19 мая свою игру проведёт чемпион, «Ливерпуль» отправится гостить к «Брайтону».

Прогнозы и ставки на АПЛ

Завершит программу 37 тура игра «Ман Сити» и «Борнмута», которая состоится во вторник, 20 мая.