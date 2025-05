Холодное прощание «Ливерпулся» с Трентом: «Арсенал» увёз ничью с «Энфилда»

Атмосфера коронации быстро сменилась гулом недовольства, и праздник на «Энфилде» внезапно испортили. Прощание с Александер-Арнольдом обернулось драмой: «Ливерпуль» вел 2:0, но «Арсенал» напомнил, что умеет не падать, даже если это уже ничего не значит. Эта ничья — не просто результат, а характер, сопротивление и память о том, зачем вообще играют в футбол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Арсенал Лондон 2:2 Голы: 1:0 Коди Матес Гакпо (20'), 2:0 Луис Диас (21'), 2:1 Габриэл Мартинелли (47'), 2:2 Микель Мерино (70') Ливерпуль: Алисон, Конор Брэдли (Трент Александер-Арнольд, 67'), Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Кёртис Джонс (Алексис Мак Аллистер, 66'), Райан Гравенберх (Харви Эллиотт, 83'), Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Луис Диас (Диогу Жота, 79'), Коди Матес Гакпо (Дарвин Нуньес, 66') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Якуб Кивёр, Вильям Салиба, Бен Уайт (Риккардо Калафьори, 78'), Букайо Сака (Александр Зинченко, 88'), Микель Мерино, Томас Парти, Мартин Эдегор, Майлс Льюис-Скелли, Габриэл Мартинелли, Леандро Троссард (Киран Тирни, 78') Предупреждения: Микель Мерино (34'), Майлс Льюис-Скелли (43'), Конор Брэдли (60'), Микель Мерино (79')

На «Энфилде» уже давно праздник. «Арсенал» вышел с опущенными головами, чтобы аплодировать новым чемпионам. Слова Микеля Артеты о «лучшей команде Европы» превратились в издёвку — трибуны скандировали «Where’s your European Cups?» и «Bring on the champions», не забыв про поражение в Париже.

Ливерпуль — Арсенал gettyimages.com

А «Ливерпуль» начал, как и положено чемпиону — жестко, агрессивно, уверенно. Уже на 21-й минуте счёт был 2:0, и казалось, игра будет завершена досрочно, без драмы.

Коди Гакпо gettyimages.com

Голы Гакпо и Диаса — как вырезанные из учебника Слота: вертикаль, скорость, хладнокровие. Один из тех моментов, когда всё понятно слишком рано. Но именно такие матчи и запоминаются — если происходит что-то необъяснимое.

Луис Диаз gettyimages.com

Когда недовольство меняет вектор

Матч должен был стать очередной версией чемпионского парада. Но вот незадача: один из главных игроков прямо перед игрой объявил, что уходит.

Трент Александер-Арнольд, герой поколения и символ эпохи Клоппа, вышел на поле под шквал недовольства. Его переход в «Реал» ещё не состоялся, но «Энфилд» уже простился с ним — хладнокровно, почти жестоко. Каждое касание и движение — под гул трибун.

Трент Александер-Арнольд gettyimages.com

Не чемпион, но не побеждённый

Весь первый тайм «Арсенал» был в тени — и своей неуверенности, и чужого чемпионстваю. Но команда Артеты вылезла из-под обломков — не как претендент на титул, а как команда с характером. Без Райса, без тонуса после «ПСЖ», но с желанием.

Мартинелли забил важнейший мяч сразу после перерыва, подловив Брэдли на невнимательности. Этот гол был как тревожный звонок — для публики, для Слота, для всей игры. С этого момента «Арсенал» начал управлять ситуацией, несмотря на отсутствие формального контроля.

Ливерпуль — Арсенал gettyimages.com

Команда, ведущая 2:1, вдруг почувствовала чужеродность. Вместо радости — суета. Вместо контроля — дрожь. И когда Эдегор выстрелил из-за штрафной, Аллисон не справился: мяч от штанги отскочил точно на голову Микеля Мерино. 2:2 — и стадион замер.

Ливерпуль — Арсенал gettyimages.com

Мерино завершил камбек — и тут же разрушил его, получив вторую жёлтую. Но даже в меньшинстве «Арсенал» остался собранным, и даже когда Робертсон в компенсированное время забил — зажегся офсайд. Символично: на 250-й матч одного ветерана арена освистала другого.

Скомканный чемпионский матч

«Ливерпуль» — чемпион, и это никто не отнимет. Но его предпоследний домашний матч — не праздник, а послание. Финальный аккорд без фанфар. Александер-Арнольд уходит — и даже в момент прощания слышит гул. Может, именно он и стал той щелью, через которую «Арсенал» проник в этот матч.

Для Артеты — это неплохой имиджевый матч. Его команда всё ещё преследует цель остаться второй в АПЛ, и шаг к этому «Арсенал» определённо сделал.