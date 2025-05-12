Холодное прощание «Ливерпулся» с Трентом: «Арсенал» увёз ничью с «Энфилда»

На «Энфилде» уже давно праздник. «Арсенал» вышел с опущенными головами, чтобы аплодировать новым чемпионам. Слова Микеля Артеты о «лучшей команде Европы» превратились в издёвку — трибуны скандировали «Where’s your European Cups?» и «Bring on the champions», не забыв про поражение в Париже.
А «Ливерпуль» начал, как и положено чемпиону — жестко, агрессивно, уверенно. Уже на 21-й минуте счёт был 2:0, и казалось, игра будет завершена досрочно, без драмы.
Голы Гакпо и Диаса — как вырезанные из учебника Слота: вертикаль, скорость, хладнокровие. Один из тех моментов, когда всё понятно слишком рано. Но именно такие матчи и запоминаются — если происходит что-то необъяснимое.
Когда недовольство меняет вектор
Матч должен был стать очередной версией чемпионского парада. Но вот незадача: один из главных игроков прямо перед игрой объявил, что уходит.
Трент Александер-Арнольд, герой поколения и символ эпохи Клоппа, вышел на поле под шквал недовольства. Его переход в «Реал» ещё не состоялся, но «Энфилд» уже простился с ним — хладнокровно, почти жестоко. Каждое касание и движение — под гул трибун.
Не чемпион, но не побеждённый
Весь первый тайм «Арсенал» был в тени — и своей неуверенности, и чужого чемпионстваю. Но команда Артеты вылезла из-под обломков — не как претендент на титул, а как команда с характером. Без Райса, без тонуса после «ПСЖ», но с желанием.
Мартинелли забил важнейший мяч сразу после перерыва, подловив Брэдли на невнимательности. Этот гол был как тревожный звонок — для публики, для Слота, для всей игры. С этого момента «Арсенал» начал управлять ситуацией, несмотря на отсутствие формального контроля.
Команда, ведущая 2:1, вдруг почувствовала чужеродность. Вместо радости — суета. Вместо контроля — дрожь. И когда Эдегор выстрелил из-за штрафной, Аллисон не справился: мяч от штанги отскочил точно на голову Микеля Мерино. 2:2 — и стадион замер.
Мерино завершил камбек — и тут же разрушил его, получив вторую жёлтую. Но даже в меньшинстве «Арсенал» остался собранным, и даже когда Робертсон в компенсированное время забил — зажегся офсайд. Символично: на 250-й матч одного ветерана арена освистала другого.
Скомканный чемпионский матч
«Ливерпуль» — чемпион, и это никто не отнимет. Но его предпоследний домашний матч — не праздник, а послание. Финальный аккорд без фанфар. Александер-Арнольд уходит — и даже в момент прощания слышит гул. Может, именно он и стал той щелью, через которую «Арсенал» проник в этот матч.
Для Артеты — это неплохой имиджевый матч. Его команда всё ещё преследует цель остаться второй в АПЛ, и шаг к этому «Арсенал» определённо сделал.