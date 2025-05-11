«Ноттингем» отпускает мечту о Лиге чемпионов: не обыграли вылетевший «Лестер»

Бывает, ты на волоске от чего-то великого. Вот уже финишная ленточка, вот уже решающий рывок — но вместо победного крика слышится глухой удар о землю. У «Фореста» было всё, чтобы перевернуть сезон в свою пользу. А осталась лишь тишина, в которой гаснет надежда.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Лестер 2:2 Голы: 0:1 Конор Коди (16'), 1:1 Морган Гиббз-Уайт (25'), 2:1 Крис Вуд (56'), 2:2 Факундо Буонанотте (81') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Морато, Неко Уильямс, Ола Эйна, Ибраим Сангаре (Тайво Авонийи, 83'), Эллиот Андерсон (Жота Силва, 90'), Николас Домингес (Райан Йейтс, 74'), Морган Гиббз-Уайт, Энтони Эланга, Крис Вуд Лестер: Якуб Столарчик, Ваут Фас, Конор Коди, Джеймс Джастин, Билаль эль-Ханнус (Калеб Околи, 90'), Кейси Макатир (Джереми Монга, 77'), Оливер Скипп (Бубакари Сумаре, 60'), Вильфред Ндиди, Люк Томас (Виктор Кристансен, 77'), Джейми Варди, Джордан Айю (Факундо Буонанотте, 61') Предупреждения: Джеймс Джастин (39'), Люк Томас (58'), Морато (60'), Ола Эйна (69'), Эллиот Андерсон (73'), Факундо Буонанотте (79')

Матч против «Лестера» был для «Ноттингем Форест» мог стать прорывным для команды Эшпириту Санту. «Челси» проиграл «Ньюкаслу», а значит, победа поднимала команду Нуну Эшпириту Санту в пятёрку. Всё складывалось идеально: полный «Сити Граунд», заряд от фанатов, стартовые моменты от Криса Вуда — два подряд уже на четвёртой минуте.

Но как часто бывает с командами, которые не научились играть по-крупному, один неточный эпизод всё сломал. Дальний удар Эль Ханнусса, неуверенный отскок от Селса, и Конор Коуди, которого давно не было видно в протоколах, выныривает как из тумана. Его гол — первый в АПЛ с октября 2022-го — стал холодным душем.

Ноттингем — Лестер globallookpress.com

У «Фореста» 9 поражений из 10 матчей в этом сезоне после первого пропущенного. Снова — тревожная параллель, снова — психологическая хрупкость.

Характера почти хватило

На этот раз у «Фореста» был импульс. И был тот, кто этот импульс подхватил — Морган Гиббс-Уайт. Именно он замкнул подачу Эланги, отправив мяч в дальний угол.

Ноттингем — Лестер globallookpress.com

Была и вторая волна: снова давление, снова комбинации, и вот уже Крис Вуд отправляет мяч в сетку головой — его 100-е очко по системе гол+пас в АПЛ. Символичный момент для самого Вуда и всей команды.

Ноттингем — Лестер globallookpress.com

Казалось, что всё под контролем. «Лестер» выглядел беззубо, их атаки разваливались до финальной трети. В центре поля доминировал Домингес, справа фланг крутил Айна, и даже Селс — несмотря на эпизод с первым голом — действовал уверенно.

Трагедия за 10 минут до конца

А потом — привычный страх лидера. Команды, которая не умеет закрывать матчи. «Форест» не стал сушить игру, не стал зарываться в обороне — наоборот, бросился добивать. Но вместо третьего получил второй в свои. Мяч отскочил к Факундо Буонанотте — а дальше всё было как по учебнику: смещение, удар в дальний — 2:2.

Ноттингем — Лестер globallookpress.com

Этот гол стал ножом, вонзённым в пульсирующее сердце «Сити Граунда». Оставалось 16 минут с учётом добавленного времени — но и в них «Форест» выглядел нервно. Последние атаки были хаотичны, а самые острые моменты возникли у ворот Селса, который едва не стал свидетелем полного краха, когда Монга бил с убойной позиции.

Эпизод на бровке после матча

После финального свистка Эвангелос Маринакис — владелец клуба — пересёк газон, чтобы лично поговорить с Нуну. Не показательно, не для камеры — а с раздражением, которое говорит о том, насколько этот матч важен для проекта «Фореста». И насколько болезненным стало это поражение.

Теперь у «Фореста» два тура и одна большая проблема: всё снова зависит не только от них. Седьмое место, одно очко до топ-5, нестабильная форма — всего одна победа в шести последних матчах. И даже если победят в двух оставшихся — придётся смотреть на «Челси» и «Ньюкасл».

Календарь и таблица АПЛ

Когда-то казалось, что «Форест» может выстрелить — но по-настоящему большой клуб отличает не только зрелищность и борьба. А способность доводить дело до конца. Этого пока нет. А потому и Лига чемпионов остаётся где-то за горизонтом.