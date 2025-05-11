«Ноттингем» отпускает мечту о Лиге чемпионов: не обыграли вылетевший «Лестер»

Матч против «Лестера» был для «Ноттингем Форест» мог стать прорывным для команды Эшпириту Санту. «Челси» проиграл «Ньюкаслу», а значит, победа поднимала команду Нуну Эшпириту Санту в пятёрку. Всё складывалось идеально: полный «Сити Граунд», заряд от фанатов, стартовые моменты от Криса Вуда — два подряд уже на четвёртой минуте.
Но как часто бывает с командами, которые не научились играть по-крупному, один неточный эпизод всё сломал. Дальний удар Эль Ханнусса, неуверенный отскок от Селса, и Конор Коуди, которого давно не было видно в протоколах, выныривает как из тумана. Его гол — первый в АПЛ с октября 2022-го — стал холодным душем.
У «Фореста» 9 поражений из 10 матчей в этом сезоне после первого пропущенного. Снова — тревожная параллель, снова — психологическая хрупкость.
Характера почти хватило
На этот раз у «Фореста» был импульс. И был тот, кто этот импульс подхватил — Морган Гиббс-Уайт. Именно он замкнул подачу Эланги, отправив мяч в дальний угол.
Была и вторая волна: снова давление, снова комбинации, и вот уже Крис Вуд отправляет мяч в сетку головой — его 100-е очко по системе гол+пас в АПЛ. Символичный момент для самого Вуда и всей команды.
Казалось, что всё под контролем. «Лестер» выглядел беззубо, их атаки разваливались до финальной трети. В центре поля доминировал Домингес, справа фланг крутил Айна, и даже Селс — несмотря на эпизод с первым голом — действовал уверенно.
Трагедия за 10 минут до конца
А потом — привычный страх лидера. Команды, которая не умеет закрывать матчи. «Форест» не стал сушить игру, не стал зарываться в обороне — наоборот, бросился добивать. Но вместо третьего получил второй в свои. Мяч отскочил к Факундо Буонанотте — а дальше всё было как по учебнику: смещение, удар в дальний — 2:2.
Этот гол стал ножом, вонзённым в пульсирующее сердце «Сити Граунда». Оставалось 16 минут с учётом добавленного времени — но и в них «Форест» выглядел нервно. Последние атаки были хаотичны, а самые острые моменты возникли у ворот Селса, который едва не стал свидетелем полного краха, когда Монга бил с убойной позиции.
Эпизод на бровке после матча
После финального свистка Эвангелос Маринакис — владелец клуба — пересёк газон, чтобы лично поговорить с Нуну. Не показательно, не для камеры — а с раздражением, которое говорит о том, насколько этот матч важен для проекта «Фореста». И насколько болезненным стало это поражение.
Теперь у «Фореста» два тура и одна большая проблема: всё снова зависит не только от них. Седьмое место, одно очко до топ-5, нестабильная форма — всего одна победа в шести последних матчах. И даже если победят в двух оставшихся — придётся смотреть на «Челси» и «Ньюкасл».
Когда-то казалось, что «Форест» может выстрелить — но по-настоящему большой клуб отличает не только зрелищность и борьба. А способность доводить дело до конца. Этого пока нет. А потому и Лига чемпионов остаётся где-то за горизонтом.