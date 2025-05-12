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    «Рома»«Аталанта» — «Рома». Онлайн, прямая трансляция
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    Осинькин прокомментировал крупное поражение «Крыльев Советов» в матче против «Пари НН»

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:5).

    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»
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    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»

    «Что случилось с командой в первом тайме? Мы плохо вошли в игру, мне действительно неприятно это говорить. Не могу сказать, что забивали нам, потому что эти голы мы забили фактически сами себе. Давайте что‑то еще спросим, потому что что есть вопросы, на которые трудно ответить.

    Как перестраивали игру во втором тайме? Было 4:2, могли сделать 4:3, но когда пропустили пятый гол, пришлось прятать людей, у которых желтые карточки. Также есть люди, которые не совсем здоровы, некоторые замены были связаны с этим. Когда стало 4:2, потом была возможность сделать 4:3, это был ключевой момент, чтобы вернуться в игру. Глупые, легкие пенальти.

    Успеет ли Солдатенков вернуться к "Спартаку"? Посмотрим. Будем всё для этого делать», — сказал Осинькин «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе. В следующей встрече самарцы сыграют против «Спартака» 18-го мая.

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