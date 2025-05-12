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    «Крылья Советов»«Пари НН» — «Крылья Советов» 5:2. Онлайн, прямая трансляция
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    Покер Боселли принес «Пари НН» разгромную победу над самарскими «Крылями Советов»

    «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: счет матча 5:2 обзор голов

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    В матче 28-го тура Российской Премьер-лиги «Пари Нижний Новгород» на своем поле уверенно обыграл «Крылья Советов» со счетом 5:2.

    Хуан Мануэль Боселли
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    Хуан Мануэль Боселли

    С первых минут хозяева взяли игру в свои руки и уже на 9-й минуте открыли счёт: Вячеслав Грулев воспользовался ошибкой обороны гостей и поразил ворота с близкого расстояния

    На 16-й минуте Хуан Боселли удвоил преимущество нижегородцев, замкнув прострел с фланга. В конце первого тайма Боселли оформил дубль, реализовав пенальти (44’), а уже в компенсированное время первого тайма уругваец довел счет до разгромного, оформив хет-трик (45+1’).

    «Крылья Советов» смогли отыграть один мяч перед самым перерывом: на 45+5-й минуте отличился Иван Олейников, подставив ногу после удара партнера.

    Во втором тайме самарцы попытались вернуться в игру. На 65-й минуте Владислав Шитов воспользовался передачей Олейникова и сократил отставание до двух мячей — 4:2.

    Однако на 76-й минуте Боселли реализовал пенальти и оформил покер, установив окончательный счет.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Крылья Советов 5:2
    Голы: 1:0 Вячеслав Грулёв (9'), 2:0 Хуан Мануэль Боселли (16'), 3:0 Хуан Мануэль Боселли (пенальти) (44'), 4:0 Хуан Мануэль Боселли (45+1'), 4:1 Иван Олейников (45+5'), 4:2 Владислав Шитов (65'), 5:2 Хуан Мануэль Боселли (пенальти) (76') Пари НН: Никита Медведев, Виктор Александров (Владислав Карапузов, 64'), Кирилл Гоцук, Свен Карич, Илья Агапов (Ярослав Крашевский, 88'), Никита Каккоев (Николай Калинский, 88'), Мамаду Майга, Александр Эктов, Александр Трошечкин (Станислав Магкеев, 65'), Хуан Мануэль Боселли, Вячеслав Грулёв (Castillo J., 70') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Гленн Бейл (Лука Гагнидзе, 61'), Роман Евгеньев, Кирилл Печенин, Николай Рассказов (Ульви Бабаев, 85'), Фернандо Костанца, Илья Гапонов (Владислав Шитов, 46'), Сергей Бабкин (Дмитрий Иванисеня, 61'), Антон Зиньковский, Иван Олейников, Иван Сергеев (Иван Бобёр, ')

    Победа позволила «Пари НН» оторваться от зоны вылета и приблизиться к сохранению прописки в РПЛ. «Крылья Советов» остались на 10-м месте и уже не борются за выживание.

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