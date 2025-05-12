«Пари НН» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция

«Пари НН» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов» в заключительном матче 28-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

Стартовые составы

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Эктов, Трошечкин, Майга, Грулёв, Боселли

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Костанца, Печенин, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Сергеев

«Пари НН»

«Пари НН» продолжает борьбу за выживание в текущем сезоне РПЛ. На данный момент команда из Нижнего Новгорода занимает 14-е место, находясь в зоне переходных матчей. Однако победа в ближайшем туре позволит подопечным Виктора Гончаренко вплотную приблизиться к спасительной 12-й строчке. Сейчас в активе «Пари НН» 23 очка после 27 матчей — 6 побед, 5 ничьих и 16 поражений при разнице мячей 21:49.

В прошлом туре нижегородцы едва не отобрали очки у действующего чемпиона. В гостевом матче с «Зенитом» они вели 1:0 после первого тайма, но не удержали преимущество и уступили 1:2. Это поражение стало уже шестым для «Пари НН» в последних восьми встречах.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке турнирной таблицы. Самарская команда набрала 30 очков за 27 матчей: 8 побед, 6 ничьих и 13 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей — 33:43.

В предыдущем туре «Крылья» прервали свою пятиматчевую беспроигрышную серию, проиграв дома московскому «Динамо» со счетом 1:3. До этого подопечные Игоря Осинькина уверенно обыграли «Локомотив» (5:1), «Химки» (3:1) и «Оренбург» (2:0), а также сыграли вничью с «Рубином» и ЦСКА — обе встречи завершились со счетом 1:1.

Личные встречи

В матче первого круга «Крылья Советов» обыграли соперника на своем поле со счетом 3:1.

В последних 10-ти встречах на счету самарской команды 5 побед, «Пари НН» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.