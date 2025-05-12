Пари НН — Крылья Советов: 1.93 — ставка на исход и прогноз на матч РПЛ

«Пари НН» примет «Крылья Советов» в матче 28-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 12 мая и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Крылья Советов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегородцы располагаются на 14-й позиции в таблице РПЛ с 23 очками в активе. «Пари НН» отстает от спасительной 12-й строчки на 3 балла.

Команде осталось провести всего 3 матча в нынешнем сезоне. К тому же, если «Пари НН» провалит все оставшиеся встречи, то «Оренбург» может догнать команду.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда проиграла «Зениту» (1:2), пропустив все голы во 2-м тайме. До этого «Пари НН» обыграл «Ахмат» (1:0), забив единственный гол на 45+7-й минуте.

В последних 5-и встречах нижегородцы выиграли только 1 раз, трижды проиграли и однажды сыграли вничью с «Динамо» М (1:1). За этот отрезок «Пари НН» также уступил «Локомотиву» (0:3) и «Оренбургу» (1:2).

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграет: Александр Кокшаров из-за травмы.

Состояние команды: «Пари НН» все еще может избежать стыковые матчи, но для этого необходимо стабильно набирать очки в оставшихся матчах. Получится ли это сделать? Большой вопрос...

К тому же, команда крайне редко забивает в нынешнем сезоне — 21 раз за 27 встреч. И в обороне «Пари НН» далеко не идеален — 49 пропущенных.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Самарцы занимают 10-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе после 27-и туров. «Крылья Советов» не могут чувствовать себя комфортно, опережая зону стыковых матчей всего на 6 очков.

Если «Крылья Советов» проиграют все матчи, а преследователи наберут очки, то команда Игоря Осинькина рискует провалиться до зоны стыков.

Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ самарцы уступили московскому «Динамо» (1:3), а до этого обыграли «Оренбург» со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме.

В последних 6-и встречах команда проиграла только 1 раз, трижды победила и дважды сыграла вничью. За этот период «Крылья Советов» одолели «Химки» (3:1) и «Локомотив» (5:1).

Не сыграют: Доминик Орос (перебор желтых карточек), Иван Ломаев и Максим Витюгов (у обоих — травмы).

Состояние команды: У «Крыльев Советов» есть все для того, чтобы сохранить прописку в чемпионате. В последнее время команда выступает уверенно, но для полного спокойствия необходимо побеждать «Пари НН».

Естественно, нижегородцы будут бороться, ведь у них есть возможность приблизиться к «Крыльям». К тому же, на чужом поле самарцы выступают не лучшим образом, набрав 13 очков из 39-и возможных.

Статистика для ставок

В последних 8-и встречах «Пари НН» выиграл только 1 раз

«Крылья» проиграли только 1 матч из последних 6-и

«Крылья Советов» обыграли «Пари НН» только 1 раз в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Пари НН» — 2.60, победа «Крыльев Советов» — 2.70, ничья — за 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

Прогноз: «Крылья» в последнее время выступают уверенно. Можно предположить, что самарцы, как минимум, не проиграют.

Ставка: Победа «Крыльев Советов» с форой (0) за 1.93.

Прогноз: «Пари НН» приложит все силы, чтобы создать множество проблем для «Крыльев Советов».

Ставка: Обе забьют за 1.80.