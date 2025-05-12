17:15Барселона — Реал МадридОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Реал»«Барселона» — «Реал» Мадрид. Онлайн, прямая трансляция «Севилья»Лузеры в лиге, но герои в Европе: шокирующие истории триумфа Мика ЗибанежадЧМ-2025. Камбэк Швеции, уверенное начало Канады, крупное поражение Дании
    Все новости спорта

    Нижегородцы доставят проблемы «Крыльям»

    Пари НН — Крылья Советов: 1.93 — ставка на исход и прогноз на матч РПЛ

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Нижний Новгород Прогнозы на Крылья Советов Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Крылья Советов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»
    «Пари НН» примет «Крылья Советов» в матче 28-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 12 мая и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Крылья Советов», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Мая 2025 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 19:00 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
    •

    «Пари НН»

    Турнирное положение: Нижегородцы располагаются на 14-й позиции в таблице РПЛ с 23 очками в активе. «Пари НН» отстает от спасительной 12-й строчки на 3 балла.

    Команде осталось провести всего 3 матча в нынешнем сезоне. К тому же, если «Пари НН» провалит все оставшиеся встречи, то «Оренбург» может догнать команду.

    Пари НН — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда проиграла «Зениту» (1:2), пропустив все голы во 2-м тайме. До этого «Пари НН» обыграл «Ахмат» (1:0), забив единственный гол на 45+7-й минуте.

    В последних 5-и встречах нижегородцы выиграли только 1 раз, трижды проиграли и однажды сыграли вничью с «Динамо» М (1:1). За этот отрезок «Пари НН» также уступил «Локомотиву» (0:3) и «Оренбургу» (1:2).

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Не сыграет: Александр Кокшаров из-за травмы.

    Состояние команды: «Пари НН» все еще может избежать стыковые матчи, но для этого необходимо стабильно набирать очки в оставшихся матчах. Получится ли это сделать? Большой вопрос...

    К тому же, команда крайне редко забивает в нынешнем сезоне — 21 раз за 27 встреч. И в обороне «Пари НН» далеко не идеален — 49 пропущенных.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: Самарцы занимают 10-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе после 27-и туров. «Крылья Советов» не могут чувствовать себя комфортно, опережая зону стыковых матчей всего на 6 очков.

    Если «Крылья Советов» проиграют все матчи, а преследователи наберут очки, то команда Игоря Осинькина рискует провалиться до зоны стыков.

  • В ожидании трансферного окна. Кого должны подписать топ-клубы РПЛ?
  • Пытаемся разобраться, какие позиции будут усиливать клубы первой половины таблицы российской Премьер-лиги
  • 06/05/2025

    • Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ самарцы уступили московскому «Динамо» (1:3), а до этого обыграли «Оренбург» со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме.

    В последних 6-и встречах команда проиграла только 1 раз, трижды победила и дважды сыграла вничью. За этот период «Крылья Советов» одолели «Химки» (3:1) и «Локомотив» (5:1).

    Не сыграют: Доминик Орос (перебор желтых карточек), Иван Ломаев и Максим Витюгов (у обоих — травмы).

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Состояние команды: У «Крыльев Советов» есть все для того, чтобы сохранить прописку в чемпионате. В последнее время команда выступает уверенно, но для полного спокойствия необходимо побеждать «Пари НН».

    Естественно, нижегородцы будут бороться, ведь у них есть возможность приблизиться к «Крыльям». К тому же, на чужом поле самарцы выступают не лучшим образом, набрав 13 очков из 39-и возможных.

    Статистика для ставок

    • В последних 8-и встречах «Пари НН» выиграл только 1 раз

    • «Крылья» проиграли только 1 матч из последних 6-и

    • «Крылья Советов» обыграли «Пари НН» только 1 раз в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Пари НН» — 2.60, победа «Крыльев Советов» — 2.70, ничья — за 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

    Прогноз: «Крылья» в последнее время выступают уверенно. Можно предположить, что самарцы, как минимум, не проиграют.

    Ставка: Победа «Крыльев Советов» с форой (0) за 1.93.

    Прогноз: «Пари НН» приложит все силы, чтобы создать множество проблем для «Крыльев Советов».

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пари НН — Крылья Советов?

    Матч Пари НН — Крылья Советов состоится 12 мая 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пари НН — Крылья Советов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Крыльев Советов» с форой (0)..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пари НН — Крылья Советов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Крыльев Советов» с форой (0).» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пари НН — Крылья Советов?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пари НН — Крылья Советов?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Пари НН» — 2.60, победа «Крыльев Советов» — 2.70, ничья — за 3.35.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.50
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.17
  • Прогноз на матч Факел — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.24
  • Прогноз на матч Алания — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Пассаро — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Латвия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.23
  • Прогноз на матч Германия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.93
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Френх — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Пари НН — Крылья Советов: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 12.05.202519:00. Нижегородцы доставят проблемы «Крыльям»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры