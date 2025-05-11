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    «Ротор» разгромил «КамАЗ» в гостевом матче Первой лиги

    «КамАЗ» — «Ротор»: счет матча 0:4, обзор голов

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    В матче 32-го тура Первой лиги «КамАЗ» на своём поле уступил «Ротору» со счётом 0:3.

    Игорь Школик
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    Игорь Школик

    Гости с самого начала захватили инициативу и быстро реализовали свои моменты. Уже на 18-й минуте счет открыл Александр Клещенко, воспользовавшись ошибкой обороны хозяев.

    Спустя пять минут преимущество «Ротора» удвоил Глеб Шильников, завершив быструю атаку точным ударом. На 31-й минуте Максим Турищев довел счет до разгромного, реализовав ещё одну голевую возможность.

    «КамАЗ» пытался изменить ход игры, но оборона «Ротора» действовала надёжно, не позволив хозяевам отличиться. Окончательный счет матча установил Дмитрий Лаврищев на 90+2-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    КамАЗ — Ротор 0:4
    Голы: 0:1 Александр Клещенко (19'), 0:2 Shilnikov G. (23'), 0:3 Максим Турищев (31'), 0:4 (90+3') КамАЗ: Арсен Адамов, Артём Гюрджан, Руслан Аюкин, Роман Мануйлов, Даниэль Мишкич (Ренат Голыбин, 86'), Роман Защепкин (Александр Дерюгин, 50'), Илья Жигулёв (Solodukhin A., 73'), Давид Хубаев, Мухаммад Султонов (Дмитрий Стародуб, 73'), Руслан Апеков (Максим Лаук, 74'), Motorin D. N. Ротор: Никита Чагров, Максим Швецов, Алексей Шумских, Александр Клещенко, Дмитрий Прищепа, Дамир Таликин (Михаил Мальцев, 68'), Shilnikov G. (Игорь Соколов, 83'), Сергей Макаров, Юрий Завезён, Илья Сафронов (Андрей Семёнов, 62'), Максим Турищев (Никита Плотников, 61') Предупреждения: Давид Хубаев (16'), Роман Мануйлов (86')

    Победа позволила «Ротору» набрать 47 очков и закрепиться на восьмом месте в турнирной таблице. «КамАЗ» с 36 очками после этого поражения остается на 11-й строчке.

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