Антони: Я мечтаю выиграть трофей с «Бетисом»

Вингервысказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги конференций против

«Я очень рад сыграть в полуфинале в рядах "Бетиса". Я готов физически и морально. Сейчас я переживаю один из лучших моментов в своей карьере. Завоевать титул в футболке "Бетиса" — это мечта, и я с нетерпением жду возможности вписать свое имя в историю клуба.

Я мечтаю выиграть трофей с "Бетисом". Мне не терпится вписать свое имя в историю этого клуба», — цитирует Антони пресс-служба УЕФА.

Встреча состоится сегодня, 8 мая, и начнется в 22:00 мск. В первой игре «Бетис» победил со счетом 2:1. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.