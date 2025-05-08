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    Антони: Я мечтаю выиграть трофей с «Бетисом»

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    Вингер «Бетиса» Антони высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги конференций против «Фиорентины».

    Антони
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    Антони

    «Я очень рад сыграть в полуфинале в рядах "Бетиса". Я готов физически и морально. Сейчас я переживаю один из лучших моментов в своей карьере. Завоевать титул в футболке "Бетиса" — это мечта, и я с нетерпением жду возможности вписать свое имя в историю клуба.

    Я мечтаю выиграть трофей с "Бетисом". Мне не терпится вписать свое имя в историю этого клуба», — цитирует Антони пресс-служба УЕФА.

    Встреча состоится сегодня, 8 мая, и начнется в 22:00 мск. В первой игре «Бетис» победил со счетом 2:1. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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