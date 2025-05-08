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    «Бетис» выйдет в финал Лиги конференций?

    Фиорентина — Бетис: прогноз на Лигу конференций и ставка на фору

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    «Бетис» — «Фиорентина»
    Итальянская «Фиорентина» сыграет против испанского «Бетиса» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 8 мая, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Бетис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Полуфинал 08 Мая 2025 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 22:00 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Фиорентина»

    Путь в плей-офф: «Фиорентина» вышла в 1/8 финала напрямую, минуя стыковой раунд. За выход в четвертьфинал итальянцы выиграли у греческого «Панатинаикоса» (3:1 — победа дома, 2:3 — поражение в гостях).

    В 1/4 финала Лиги конференции флорентийцы с трудом преодолели барьер словенского «Целе» (2:2 — ничья дома, 2:1 — победа в гостях).

    Фиорентина — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Фиорентина» потерпела поражение в первой игре с «Бетисом» (1:2).

    Не сыграют: У итальянского полузащитника Эдоардо Бове проблемы с сердцем, у бразильского защитника Додо — операция, с мышечной травмой из строя выбыл итальянский полузащитник Данило Катальди.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Фиорентина» выиграла два матча, одну встречу сыграла вничью и два поединка проиграла.

    «Бетис»

    Путь в плей-офф: В матчах на вылет «Бетис» выиграл у трёх соперников. В стыковом раунде испанцы переиграли бельгийский «Гент» (3:1 — сумма двух встреч). В 1/8 финала еврокубка клуб Примеры выбил из розыгрыша Лиги конференций португальскую «Виторию» (6:2).

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    • В четвертьфинале ЛК «Бетис» в двухматчевой дуэли оказался сильнее польской «Ягеллонии» (2:0 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).

    Последние матчи: Точные удары Эз Абде и Антони принесли победу «Бетису» в поединке против «Фиорентины» в первом матче полуфинала Лиги конференций.

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    • Не сыграют: Три игрока «Бетиса» не смогут сыграть в матче против «Фиорентины». Из строя испанского клуба выбыли аргентинский форвард Чими Авилья, испанский защитник Диего Льоренте и испанский полузащитник Марк Рока Хунке.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Бетис» одержал четыре победы и одну встречу сыграл вничью.

    Статистика для ставок

    • «Бетис» одержал четвёртую победу подряд

    • «Фиорентина» проиграла во втором матче подряд

    • «Бетис» обыграл «Фиорентину» в первом матче полуфинала Лиги конференций (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.45, а победа «Бетис» — в 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.82 соответственно.

    Прогноз: «Бетис» вполне может отстоять преимущество, добытое в первой игре. Испанцы если и пропустят, но не проиграют ответный поединок.

    Ставка: Фора «Бетиса» (0) с коэффициентом 2.18.

    Прогноз: Обе команды играют результативно и как минимум один мяч забивают.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фиорентина — Бетис?

    Матч Фиорентина — Бетис состоится 08 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фиорентина — Бетис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Бетиса» (0).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фиорентина — Бетис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Бетиса» (0)» с коэффициентом у букмекеров 2.18.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фиорентина — Бетис?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фиорентина — Бетис?

    Коэффициенты букмекеров: : «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.45, а победа «Бетис» — в 3.05.

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