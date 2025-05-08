Фиорентина — Бетис: прогноз на Лигу конференций и ставка на фору

Фиорентина
Бетис
«Фиорентина»
Путь в плей-офф: «Фиорентина» вышла в 1/8 финала напрямую, минуя стыковой раунд. За выход в четвертьфинал итальянцы выиграли у греческого «Панатинаикоса» (3:1 — победа дома, 2:3 — поражение в гостях).
В 1/4 финала Лиги конференции флорентийцы с трудом преодолели барьер словенского «Целе» (2:2 — ничья дома, 2:1 — победа в гостях).
Фиорентина — Бетис: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Фиорентина» потерпела поражение в первой игре с «Бетисом» (1:2).
Не сыграют: У итальянского полузащитника Эдоардо Бове проблемы с сердцем, у бразильского защитника Додо — операция, с мышечной травмой из строя выбыл итальянский полузащитник Данило Катальди.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах «Фиорентина» выиграла два матча, одну встречу сыграла вничью и два поединка проиграла.
«Бетис»
Путь в плей-офф: В матчах на вылет «Бетис» выиграл у трёх соперников. В стыковом раунде испанцы переиграли бельгийский «Гент» (3:1 — сумма двух встреч). В 1/8 финала еврокубка клуб Примеры выбил из розыгрыша Лиги конференций португальскую «Виторию» (6:2).
В четвертьфинале ЛК «Бетис» в двухматчевой дуэли оказался сильнее польской «Ягеллонии» (2:0 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).
Последние матчи: Точные удары Эз Абде и Антони принесли победу «Бетису» в поединке против «Фиорентины» в первом матче полуфинала Лиги конференций.
Не сыграют: Три игрока «Бетиса» не смогут сыграть в матче против «Фиорентины». Из строя испанского клуба выбыли аргентинский форвард Чими Авилья, испанский защитник Диего Льоренте и испанский полузащитник Марк Рока Хунке.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Бетис» одержал четыре победы и одну встречу сыграл вничью.
Статистика для ставок
- «Бетис» одержал четвёртую победу подряд
- «Фиорентина» проиграла во втором матче подряд
- «Бетис» обыграл «Фиорентину» в первом матче полуфинала Лиги конференций (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.45, а победа «Бетис» — в 3.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.82 соответственно.
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Прогноз: «Бетис» вполне может отстоять преимущество, добытое в первой игре. Испанцы если и пропустят, но не проиграют ответный поединок.
Ставка: Фора «Бетиса» (0) с коэффициентом 2.18.
Прогноз: Обе команды играют результативно и как минимум один мяч забивают.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.