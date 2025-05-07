Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на ответный матч 1/2 финала ЛЧ с «Арсеналом»

опубликовал заявку на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против. Встреча в Париже начнется 7 мая в 22:00 мск.

Заявка «ПСЖ» на матч выглядит следующим образом: Доннарумма, Сафонов, Тенас; Тап, Эрнандес, Бералдо, Пачо, Маркиньос, Хакими, Нуну Мендеш; Руис, Маюлу, Витинья, Ли, Заир-Эмери, Жоау Невеш; Кварацхелия, Рамос, Дуэ, Баркола, Дембеле.

Первый поединок в Лондоне закончился победой «ПСЖ» со счетом 1:0. Решающий гол забил Усман Дембеле.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Напомним, победитель матча «ПСЖ» — «Арсенал» в финале Лиги чемпионов сыграет с миланским «Интером», который ранее одолел «Барселону».