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    Рафинья«Вальядолид» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
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    Мусаев: Вес каждого очка очень высок, но ребята справились с давлением

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче против «Рубина» (2:1).

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Как и ожидалось, получилась очень сложная игра. Забили быстрый гол с пенальти, потом был момент у Кордобы… Затем была необъяснимая ситуация, когда пошли смотреть VAR: игрок соперника в момент касания мяча руки просто лежал. И лежал в направлении углового флага. Не понимаю, зачем главного арбитра позвали смотреть VAR.

    После этого мы стали играть как‑то скованно, чуть‑чуть упрощали игру. А нужно было продолжать играть, ведь начало было хорошим.

    Во втором тайме тоже были подходы, сзади сыграли довольно надежно. "Рубин" один раз простил нас, но и у нас были шансы увеличить преимущество. Главное, что мы набрали три очка. Вес каждого очка очень высок, но ребята справились с давлением. Сейчас нужно чуть остыть и готовиться к ЦСКА», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В активе «Краснодара» теперь 61 очко и первое место в турнирной таблице. Команда на семь баллов опережает второй «Зенит», у которого игра в запасе. У «Рубина» осталось 39 очков и седьмая строчка.

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