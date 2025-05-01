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    Игроки Тоттенхэма празднуют гол«Тоттенхэм» — «Будё-Глимт». Онлайн, прямая трансляция
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    Стало известно, когда Личка попрощается с футболистами «Динамо»

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    Бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка сможет проститься с футболистами команды перед утренней тренировкой в пятницу 2-го мая.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Динамо и Личка расходятся цивилизованно и по‑доброму, тренер еще в Москве, и сейчас его агент с клубом обсуждает финальные детали расставания.

    В пятницу Личка планирует проститься с командой перед утренней тренировкой, после чего и он, и его помощники — брат Марио Личка, Ойеволе и Армичи, уже де‑факто покинут Динамо», — рассказал источник «Матч ТВ».

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  • 29/04/2025

    • Напомним, что сегодня, 1-го мая пресс-служба «Динамо» объявила о расставании с Марцелом Личкой, который занимал должность главного тренера команды.

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