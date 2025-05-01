Стало известно, когда Личка попрощается с футболистами «Динамо»

Бывший главный тренерсможет проститься с футболистами команды перед утренней тренировкой в пятницу 2-го мая.

«Динамо и Личка расходятся цивилизованно и по‑доброму, тренер еще в Москве, и сейчас его агент с клубом обсуждает финальные детали расставания.

В пятницу Личка планирует проститься с командой перед утренней тренировкой, после чего и он, и его помощники — брат Марио Личка, Ойеволе и Армичи, уже де‑факто покинут Динамо», — рассказал источник «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 1-го мая пресс-служба «Динамо» объявила о расставании с Марцелом Личкой, который занимал должность главного тренера команды.