«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция

«Атлетик» и «Манчестер Юнайтед» сыграют между собой в рамках первого матча полуфинала Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Лига Европы. Полуфинал Атлетик — Манчестер Юнайтед : Атлетик: Хулен Агирресабала, Оскар де Маркос, Даниэль Вивиан, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Микель Хаурегисар, Иньиго Руис де Галарета, Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер, Нико Уильямс, Мароан Саннади Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Патрик Доргу, Нуссайр Мазрауи, Виктор Линделёф, Гарри Магуайр, Лени Йоро, Алехандро Гарначо, Бруну Фернандеш, Каземиро, Мануэль Угарте, Расмус Хёйлунн

До матча

21:52 У «Манчестер Юнайтед» шесть потерь — вне заявки Далот, Мартинес, Зиркзее, Кольер, Хевен и Оби. У «Атлетика» лишь Санчет не готов к игре — остальной состав в распоряжении тренера.

Стартовые составы

«Атлетик»: Агирресабала, Де Маркос, Вивиан, Йерай, Берчиче, Руис, Хаурехисар, Иньяки Уильямс, Беренгер, Нико Уильямс, Саннади.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Йоро, Магуайр, Линделёф, Мазрауи, Угарте, Каземиро, Доргу, Фернандеш, Гарначо, Хёйлунн.

«Атлетик»

«Атлетик» из Бильбао близок к тому, чтобы сыграть в домашнем финале Лиги Европы — решающая встреча турнира состоится 21 мая на стадионе «Сан-Мамес». Баски уверенно прошли общий этап, став вторыми в сводной таблице и уступив первую строчку «Лацио» лишь по дополнительным показателям.

Путь «Атлетика» в плей-офф оказался непростым. В 1/8 финала команда столкнулась с упорным сопротивлением «Ромы»: после поражения в Риме со счётом 1:2 подопечные Эрнесто Вальверде сумели собраться и одолели «желто-красных» в Бильбао — 3:1. В четвертьфинале судьба противостояния с «Рейнджерс» также решалась на «Сан-Мамесе»: после нулевой ничьей в Шотландии «Атлетик» оформил победу дома — 2:0.

В Ла Лиге баски продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Команда идет на четвертой строчке турнирной таблицы и сохраняет хорошие шансы финишировать в зоне топ-4. В последнем туре чемпионата «Атлетик» добыл важную домашнюю победу над «Лас-Пальмасом» — 1:0, укрепив свои позиции в борьбе за еврокубки.

«Манчестер Юнайтед»

Для «Манчестер Юнайтед» победа в Лиге Европы остается последним шансом спасти крайне неудачный сезон. Команда полностью провалилась в чемпионате Англии, не сумев навязать борьбу за еврокубки, а также вылетела из всех внутренних турниров, включая Кубок Англии и Кубок лиги. Лига Европы — единственное соревнование, где у «красных дьяволов» пока все складывается удачно.

На общем этапе турнира «Манчестер Юнайтед» стал единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения, финишировав на третьем месте. В 1/8 финала англичане уверенно разобрались с «Реалом Сосьедад», сыграв вничью 1:1 в Испании и разгромив соперника на «Олд Траффорд» со счётом 4:1. А вот четвертьфинал против «Лиона» стал настоящим испытанием: после ничьей 2:2 во Франции, дома «Юнайтед» горел 2:4 в дополнительное время, но совершил невероятный камбэк, забив три мяча и вырвав победу 5:4 — решающий гол забил Гарри Магуайр в самой концовке.

В Премьер-лиге дела обстоят куда хуже — за четыре тура до финиша команда Рубена Аморима занимает лишь 14-е место. В последнем туре «Манчестер Юнайтед» избежал поражения в матче с «Брентфордом» (1:1), но продлил безвыигрышную серию в АПЛ до пяти матчей.

Личные встречи

В 2012 году команды встречались между собой в 1/8 финала Лиги Европы. Дальше прошел «Атлетик», одержав победы в обоих матчах — 3:2 в гостях и 2:1 дома.