Атлетик — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставки за 1.80 и 2.00 на Лигу Европы

1 мая в первом поединке полуфинала Лиги Европы «Атлетик» на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» по итогам основного раунда Лиги Европы занял вторую позицию позицию с 19 баллами, что и обеспечило ему выступление в 1/8 финала.

Команда затем прошла в 1/8 финала итальянскую «Рому» (1:2 — на выезде и 3:1 — дома), после чего в четвертьфинале — шотландский «Рейнджерс» (0:0 — в гостях и 2:0 — на своем поле).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках испанского чемпионата «Атлетик» на своем поле обыграл «Лас-Пальмас» (1:0).

В Ла Лиге клуб после 33-х туров находится на четвертой строчке в зоне Лиги чемпионов (топ-5) с отрывом в пять очков от пятого «Вильярреала» и в шесть баллов от шестого «Бетиса».

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмирован — Ойан Сансет, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» выиграл три раза при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если на победу, особенно если учесть игровые проблемы нынешнего соперника, а также фактор своего поля.

Нико Уильямс и Иньяки Уильямс — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с пятью голами.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» по итогам основного раунда Лиги Европы занял третью позицию с 18 баллами, что и обеспечило ему выход в 1/8 финала.

Команда затем прошла в 1/8 финала испанский «Реал Сосьедад» (1:1 — на выезде и 4:1 — дома), после чего в четвертьфинале — французский «Лион» (2:2 — в гостях и 5:4 — на своем поле).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 34-го тура английского первенства «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

В АПЛ коллектив по итогам 34-х поединков находится на 14-й позиции и уже не имеет серьезной турнирной мотивации, поэтому может полностью сосредоточиться на Лиге Европы.

Не сыграют: травмированы — де Лигт, Диалло, Хэвен, Колльер, Дало, Зиркзе и Лисандро Мартинес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи прошлых матчах в разных турнирах «Манчестер Юнайтед» выиграл лишь раз, да и то в дополнительное время, а в шести последних поединках проиграл дважды.

Такие результаты сулят гостям плохие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же вполне позволяют им рассчитывать на ничью.

Бруну Фернандеш и Расмус Хёйлунн — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Атлетик» выиграл

в семи из восьми последних матчей «Атлетика» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей «МЮ» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.40, победа «МЮ» — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.17 и 1.70.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев по крайней мере одна из команд не забивала. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, фаворит может попросту не позволить им отметиться хотя бы одним голом.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних поединков.

Ставка: «Атлетик» победит за 2.00