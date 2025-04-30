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    Гарсия: Хочу забивать в каждой игре и помогать «Спартаку» побеждать

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    Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался о победе своей команды в полуфинале Кубка России против «Динамо» (2:1).

    Ливай Гарсия — нападающий «Спартака»
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    Ливай Гарсия — нападающий «Спартака»

    Как оценю свой дебютный гол за «Спартак»? Больше всего я рад за команду, что нам удалось победить. Это самое главное. И, конечно, испытываю положительные эмоции от своего дебютного гола. Идём в Кубке дальше.

    Можно ожидать от меня голов в следующих встречах? Такой план у меня есть. Хочу забивать в каждой игре и помогать команде побеждать«, — приводит слова Гарсии "Евро-Футбол.Ру".

  • «Спартак» — «Динамо» 2:1. Онлайн
  • «Спартак» обыграл «Динамо» в полуфинале Пути Регионов Кубка России
  • Вчера

    • Напомним, что Ливай присоединился к "Спартаку" только в феврале 2025-го года.

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