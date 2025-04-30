Гарсия: Хочу забивать в каждой игре и помогать «Спартаку» побеждать

Нападающийвысказался о победе своей команды в полуфинале Кубка России против(2:1).

Как оценю свой дебютный гол за «Спартак»? Больше всего я рад за команду, что нам удалось победить. Это самое главное. И, конечно, испытываю положительные эмоции от своего дебютного гола. Идём в Кубке дальше.

Можно ожидать от меня голов в следующих встречах? Такой план у меня есть. Хочу забивать в каждой игре и помогать команде побеждать«, — приводит слова Гарсии "Евро-Футбол.Ру".

Напомним, что Ливай присоединился к "Спартаку" только в феврале 2025-го года.