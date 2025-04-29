«Спартак» — «Динамо». Онлайн

Во вторник, 29 апреля, состоится полуфинал Пути регионов Кубка России. Встречаются два клуба, которые хорошо знают друг друга по весенним неудачам в чемпионате — «Спартак» и «Динамо». Оба рассматривают Кубок как последний шанс спасти сезон. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Спартак — Динамо 1:1 Голы: 1:0 Маркос Маркиньос (14'), 1:1 Даниил Денисов (20') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Маркос Маркиньос, Олег Рябчук, Эсекьель Барко, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Леви Гарсия, Манфред Угальде Динамо: Андрей Лунёв, Хуан Хосе Касерес, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Битело, Хорхе Карраскаль, Луис Чавес, Данил Глебов, Николас Маричал, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев

Ход игры

45+2' А нет, пока не отдыхаем! Сразу после свистка Станкович и его штаб вышли на поле — разбираться с арбитром! Кого-то из ассистентов Деяна удалили, сам серб, вроде, не получил даже жёлтой карточки.

45+2' Перерыв! Ничья в кубковом дерби после первого тайма, но игра в дождливой Москве смотрится очень хорошо! Отдыхаем 15 минут!

45+1' Ливай Гарсия нарушил правила в борьбе в чужой штрафной.

45' Добавлено 2 минуты.

44' Маркиньос нарушил правила на Маричале в прессинге, недовольны красно-белые таким решением судьи.

43' Маричаль остановил Угальде уже в своей штрафной! Не получилось прорваться у Манфреда.

42' Пробил головой Бабич после навеса — выше.

42' Спартак подаст штрафной недалеко от чужих ворот, Барко у мяча.

41' Чавес пробил издали после паса Бителло, но выше ворот.

39' Денисов навесил в штрафную с правого фланга — успел на перехват Бальбуэна.

36' Гладышев запутался в ногах в штрафной Спартака, не получилось пробить.

34' Очень много борьбы в матче, Чавеса на этот раз сбили в центре поля.

32' Маричаль помешал Угальде замкнуть прострел! В паре метров от ворот был страйкер, мог забивать Спартак!

31' Подача Рябчука с левого фланга прервана.

30' Снова штрафной на чужой половине подали игроки Динамо — Максименко справился с ударом Маричаля.

28' Чавес простреливал в штрафную с левого фланга, но прямо в защитника попал.

26' А вот теперь жёлтая! Касерес ударил по ноге Барко, арбитр непреклонен.

25' Карраскаль сбил Литвинова на чужой половине, арбитр пока не даёт предупреждения.

23' Глебов пробил издали — выше ворот.

22' Гарсия скинул на фланг Маркиньосу, но удар того заблокировали.

20' ГООООООООООООООООООООООООООООЛ! Ничья в дерби! Денисов срезал мяч в свои ворота после подачи Бителло со штрафного! 1:1!

19' Два угловых подряд подали динамовцы, отбивается Спартак.

18' Гладышев бьёт в штангу из-за штрафной! Опасно было!

16' В стенку Чавес пробил.

15' Динамо заработало штрафной у чужих ворот, позиция для удара.

14' ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Маркиньос выводит Спартак вперёд! Невероятный удар бразильца из-за штрафой – прямо в ближнюю девятку.

13' Гладышев пробил из-за штрафной, немного не попал в правый нижний угол.

12' Карраскаль вошёл в штрафную с левого фланга, но его передача не прошла.

9' На этот раз самого Мартинса сбил Фернандес — первая жёлтая карточка в матче.

7' Мартинс сфолил на Карраскале в центре поля, но сам получил травму, кажется.

4'Спартак контролирует мяч на старте, пока что без особых моментов.

1' Звучит стартовый свисток! Второе дерби за неделю началось на стадионе Спартака!

До матча

20:25 Команды уже в подтрибунке, готовятся выйти на поле, около 5 минут до стартового свистка!

19:55 Главный арбитр матча — Павел Кукуян, ассистенты — Алексей Стипиди и Рустам Мухтаров. За VAR будут отвечать Виталий Мешков и Алексей Амелин.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Умяров, Барко, Мартинс, Маркиньос, Угальде, Гарсия, Рябчук.

«Динамо»: Лунёв, Фернандес, Маричаль, Бальбуэна, Касерес, Глебов, Чавес, Бителло, Фомин, Гладышев, Карраскаль.

«Спартак»: последняя надежда на трофей

После поражения от ЦСКА в дерби (1:2) «красно-белые» вылетели из тройки лидеров в чемпионате. Весной команда Деяна Станковича не может найти стабильность: эффектная победа над «Акроном» в Кубке (3:2 после 0:2), затем уверенный успех над «Уралом» (3:0), но и обидные потери — домашнее поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2), ничья в Грозном (0:0), провал с ЦСКА.

Несмотря на то, что травм и дисквалификаций нет, а состав близок к оптимальному — «Спартак» всё никак не находит привычную уверенность. И даже новички вроде Ливая Гарсии пока не усиливают атаку: в 10 матчах он так и не отметился результативными действиями, а лучший бомбардир команды Манфред Угальде весной забил лишь однажды.

Тем не менее, кубковая кампания «Спартака» складывается успешно. В нынешнем розыгрыше особенно выделяется полузащитник Кристофер Мартинс — 6 голов, из них 4 в плей-офф Пути регионов. Сейчас Кубок — не просто трофей, а шанс сохранить лицо перед болельщиками.

«Динамо»: нестабильность и кадровые потери

«Бело-голубые» тоже проводят весну в неровном темпе. Команда Марцела Лички вылетела из Пути РПЛ, уступив ЦСКА, но в чемпионате сыграла ярко против «Зенита» (1:1), где могла даже победить, и обыграла «Рубин» (3:1). Однако ничья с «Пари НН», поражение от ЦСКА и трудности в атаке говорят сами за себя.

«Динамо» испытывает дефицит в нападении: давно выбыл Константин Тюкавин, продолжают восстанавливаться Артур Гомес и Эль-Мехди Маухуб. В атаке приходится полагаться на Карраскаля в роли ложной «девятки», а креатив в полузащите старается брать на себя Ярослав Гладышев, который забивал в трёх турах РПЛ подряд. Но хватит ли этого для успешного результата в матче с «Спартаком»?

Также стоит учитывать разницу в результатах «Динамо» дома и на выезде. В чемпионате команда выиграла девять матчей из 13 на своём поле, тогда как на выезде побед — лишь четыре.

История и контекст

В Кубке России «Спартак» и «Динамо» пересекались десять раз, и пока баланс в пользу «красно-белых»: шесть побед против четырёх, разница мячей — 15:13. В нынешнем розыгрыше Кубка команды уже дважды встречались в групповом этапе, и оба раза победу праздновали спартаковцы — 3:0 и 3:2. Впрочем, в чемпионате они сыграли вничью — 2:2.

Сейчас обе команды находятся в похожем эмоциональном и турнирном положении. И хотя «Спартак» в этом сезоне уже трижды обыгрывал «Динамо», ставки на полуфинал Пути Регионов куда выше — это матч на выбывание, где каждый момент будет иметь значение.