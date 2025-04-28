Булыкин: «Зенит» должен выиграть все, что можно

Бывший форвард сборной Россиивысказался о борьбе за чемпионский титул в этом сезоне РПЛ.

«Зенит должен выиграть оба турнира, учитывая состав и количество потраченных денег. Перед командой даже не стоит вопрос: какой трофей можно отпустить? "Зенит" должен выиграть всё, что можно. Но это будет очень тяжело в связи с последними играми.

Посмотрим, получится ли "Краснодару" выдержать давление и выиграть чемпионство. "Быки" должны были сделать выводы из ошибок прошлого сезона. Сейчас всё зависит от них», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что в настоящий момент «Зенит» идет вторым и отстает от первого «Краснодара» на четыре очка.