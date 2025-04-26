Барко: Очень жаль, что не удалось порадовать наших болельщиков

Полузащитник московскогопрокомментировал поражение своей команды в домашней встрече 26-го тура РПЛ против(1:2).

«Классическое дерби, где обе команды хотят победить. Было очень много моментов, игра шла до первого гола. Всегда хочешь забить. Мы все расстроены.

Атмосфера была потрясающей, я очень благодарен нашим болельщикам. Очень жаль, что не удалось их порадовать. Возможно, мы сегодня были недостойны такой поддержки», — приводит слова Барко «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА вышел на 3-е место, обойдя «Спартак» в турнирной таблице РПЛ. У обеих команд по 50 очков, но по личным встречам «армейцы» обошли «красно-белых».