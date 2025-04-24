«Атлетико» — «Райо Вальекано»: стартовые составы на матч 33-го тура испанской Примеры

Названы стартовые составы на матч междув рамках 33-го тура Ла лиги.

«Атлетико»: Ян Облак, Маркос Льоренте, Робен Ле Норман, Клеман Ленгле, Хави Галан, Джулиано Симеоне, Родриго Де Пауль, Пабло Барриос, Конор Галлахер, Хулиан Альварес, Александр Сорлот.

«Райо Вальекано»: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Пате Сисс, Альфонсо Эспино, Унаи Лопес, Оскар Валентин, Иси Паласон, Педро Диас, Альваро Гарсия, Ранди Нтека.

«Атлетико» подходит к матчу на третьем месте в турнирной таблице. Команда Диего Симеоне уже не претендует на чемпионский титул, но сохраняет хорошие шансы на прямую путёвку в Лигу чемпионов. В прошлом туре мадридцы неожиданно уступили «Лас-Пальмасу» (0:1), однако до этого одержали победы над «Севильей» (2:1) и «Вальядолидом» (4:2)

«Райо Вальекано» занимает 10-е место, но в последних турах команда демонстрирует нестабильные результаты: всего одна победа в девяти последних матчах и три поражения в четырёх последних гостевых встречах.