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    Дан Ндойе«Болонья» — «Эмполи» 1:0. Онлайн
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    «Атлетико» — «Райо Вальекано»: стартовые составы на матч 33-го тура испанской Примеры

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    Названы стартовые составы на матч между «Атлетико Мадрид» и «Райо Вальекано» в рамках 33-го тура Ла лиги.

    Диоге Симеоне
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    Диоге Симеоне

    «Атлетико»: Ян Облак, Маркос Льоренте, Робен Ле Норман, Клеман Ленгле, Хави Галан, Джулиано Симеоне, Родриго Де Пауль, Пабло Барриос, Конор Галлахер, Хулиан Альварес, Александр Сорлот.

    «Райо Вальекано»: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Пате Сисс, Альфонсо Эспино, Унаи Лопес, Оскар Валентин, Иси Паласон, Педро Диас, Альваро Гарсия, Ранди Нтека.

    «Атлетико» подходит к матчу на третьем месте в турнирной таблице. Команда Диего Симеоне уже не претендует на чемпионский титул, но сохраняет хорошие шансы на прямую путёвку в Лигу чемпионов. В прошлом туре мадридцы неожиданно уступили «Лас-Пальмасу» (0:1), однако до этого одержали победы над «Севильей» (2:1) и «Вальядолидом» (4:2)

  • Команда Симеоне будет очень заряжена
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    • «Райо Вальекано» занимает 10-е место, но в последних турах команда демонстрирует нестабильные результаты: всего одна победа в девяти последних матчах и три поражения в четырёх последних гостевых встречах.

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