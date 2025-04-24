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    Команда Симеоне будет очень заряжена

    Атлетико — Райо Вальекано: ставки и прогнозы на Ла Лигу за 1.90 и 2.60

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Райо Вальекано»
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    Хулиан Альварес
    24 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» Мадрид и «Райо Вальекано». Начало встречи — 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Райо Вальекано», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Апреля 2025 года

    Атлетико

  • Мадрид
    •  Атлетико 22:30 Райо Вальекано

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •

    «Атлетико» Мадрид

    Турнирное положение: сейчас команда Диего Симеоне располагается на третьем месте в таблице Примеры с 63 очками.

    Последние матчи: в 32-м туре «Атлетико» Мадрид неожиданно уступил в гостях «Лас-Пальмасу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол в добавленное время. «Матрасники» в этой игре были на удивление пассивны и наиграли максимум на одно очко, но и его в итоге не получили.

    Атлетико — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа дома над «Вальядолидом» (4:2) и в гостях над «Севильей» (2:1).

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    • Не сыграют: дисквалифицирован — Корреа (н).

    Состояние команды: чемпионский титул «Атлетико» точно упустил, но еще есть шансы догнать «Реал», у которого второе место и на шесть очков больше. Все лидеры в строю, команда физически готова, а характера ей никогда было не занимать, поэтому битва будет до последнего тура.

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: после 32 матчей «Райо Вальекано» идет десятым в таблице Примеры с 41 очком.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: матч с «Валенсией» проходил при преимуществе соперника, но все-таки «Райо Вальекано» заслужил хотя бы очко за организованный футбол. Первый тайм остался за командой Иньиго Переса, на 45-й защитник «летучих мышей» послал мяч в свои ворота. «Валенсия» смогла отыграться лишь на 75-й минуте.

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    До этого было поражение от «Атлетика» (1:3) в гостях и дома от «Эспаньола» (0:4).

    Не сыграют: травмированы — Монтьел (п), Мумин (з).

    Состояние команды: в последнее время в игре «Райо Вальекано» наметился спад, в трех играх команда набрала всего одно очко и выглядела откровенно слабо. Но все равно сезон в исполнении «Райо Вальекано» можно назвать отличным, а Иньиго Перес еще выше поднял свои акции в качестве молодого и талантливого наставника.

    Статистика для ставок

    • В первом круге команды сыграли между собой вничью (1:1)

    • В прошлом сезоне «Атлетико» выиграл обе встречи (7:0, 2:1)

    • В позапрошлом сезоне «Атлетико» победил в гостях (2:1), а дома сыграл вничью (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико» Мадрид дают 1,55, а на «Райо Вальекано» — 7,0, ничью букмекеры оценивают в 4,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,84, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,03.

    Прогноз: после конфуза в прошлом туре Симеоне наверняка устроил хорошую взбучку своим футболистам, на домашний матч они выйдут вдвойне заряженными и постараются добыть уверенные три очка.

    Основная ставка: «Атлетико» выиграет с форой -1 за 1,90.

    Прогноз: также можно рискнуть и забрать победу через тотал больше.

    Дополнительная ставка: победа «Атлетико» плюс тотал больше 2,5 за 2,60.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Атлетико — Райо Вальекано?

    Матч Атлетико — Райо Вальекано состоится 24 апреля 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Атлетико» с форой -1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Атлетико — Райо Вальекано?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Атлетико» с форой -1» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Атлетико — Райо Вальекано?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Атлетико — Райо Вальекано?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Атлетико» Мадрид дают 1,55, а на «Райо Вальекано» — 7,0, ничью букмекеры оценивают в 4,30.

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    Атлетико — Райо Вальекано: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 24.04.202522:30. Команда Симеоне будет очень заряжена
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