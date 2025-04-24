Атлетико — Райо Вальекано: ставки и прогнозы на Ла Лигу за 1.90 и 2.60

24 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» Мадрид и «Райо Вальекано». Начало встречи — 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Райо Вальекано», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетико» Мадрид

Турнирное положение: сейчас команда Диего Симеоне располагается на третьем месте в таблице Примеры с 63 очками.

Последние матчи: в 32-м туре «Атлетико» Мадрид неожиданно уступил в гостях «Лас-Пальмасу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол в добавленное время. «Матрасники» в этой игре были на удивление пассивны и наиграли максимум на одно очко, но и его в итоге не получили.

Ранее была победа дома над «Вальядолидом» (4:2) и в гостях над «Севильей» (2:1).

Не сыграют: дисквалифицирован — Корреа (н).

Состояние команды: чемпионский титул «Атлетико» точно упустил, но еще есть шансы догнать «Реал», у которого второе место и на шесть очков больше. Все лидеры в строю, команда физически готова, а характера ей никогда было не занимать, поэтому битва будет до последнего тура.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: после 32 матчей «Райо Вальекано» идет десятым в таблице Примеры с 41 очком.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: матч с «Валенсией» проходил при преимуществе соперника, но все-таки «Райо Вальекано» заслужил хотя бы очко за организованный футбол. Первый тайм остался за командой Иньиго Переса, на 45-й защитник «летучих мышей» послал мяч в свои ворота. «Валенсия» смогла отыграться лишь на 75-й минуте.

До этого было поражение от «Атлетика» (1:3) в гостях и дома от «Эспаньола» (0:4).

Не сыграют: травмированы — Монтьел (п), Мумин (з).

Состояние команды: в последнее время в игре «Райо Вальекано» наметился спад, в трех играх команда набрала всего одно очко и выглядела откровенно слабо. Но все равно сезон в исполнении «Райо Вальекано» можно назвать отличным, а Иньиго Перес еще выше поднял свои акции в качестве молодого и талантливого наставника.

Статистика для ставок

В первом круге команды сыграли между собой вничью (1:1)

В прошлом сезоне «Атлетико» выиграл обе встречи (7:0, 2:1)

В позапрошлом сезоне «Атлетико» победил в гостях (2:1), а дома сыграл вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико» Мадрид дают 1,55, а на «Райо Вальекано» — 7,0, ничью букмекеры оценивают в 4,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,84, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,03.

Прогноз: после конфуза в прошлом туре Симеоне наверняка устроил хорошую взбучку своим футболистам, на домашний матч они выйдут вдвойне заряженными и постараются добыть уверенные три очка.

Основная ставка: «Атлетико» выиграет с форой -1 за 1,90.

Прогноз: также можно рискнуть и забрать победу через тотал больше.

Дополнительная ставка: победа «Атлетико» плюс тотал больше 2,5 за 2,60.