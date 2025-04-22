Консейсау: Мое будущее — подготовка к предстоящему матчу с «Интером»

Главный тренервысказался о своем будущем в итальянской команде.

«Когда я пришел, мы выиграли Суперкубок Италии и первый матч в Серии А, но уже тогда люди обсуждали тренеров, которые могут возглавить "Милан" после меня. У меня нет с этим проблем, я в футболе 40 лет, но люди, с которыми я работаю, видят все эти истории, и это явно не способствует стабильности.

Я не вижу уважения. Обо мне говорят так, будто я никогда раньше не работал тренером. Мое будущее — подготовка к предстоящему матчу с Интером», — цитирует Football Italia Консейсау.

Календарь и таблица Серии А

В настоящий момент «Милан» занимает только девятое место в турнирной таблице Серии А.