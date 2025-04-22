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    Амаду Онана«Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Онлайн
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    Консейсау: Мое будущее — подготовка к предстоящему матчу с «Интером»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан
    Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау высказался о своем будущем в итальянской команде.

    Сержиу Консейсау
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    Сержиу Консейсау

    «Когда я пришел, мы выиграли Суперкубок Италии и первый матч в Серии А, но уже тогда люди обсуждали тренеров, которые могут возглавить "Милан" после меня. У меня нет с этим проблем, я в футболе 40 лет, но люди, с которыми я работаю, видят все эти истории, и это явно не способствует стабильности.

    Я не вижу уважения. Обо мне говорят так, будто я никогда раньше не работал тренером. Мое будущее — подготовка к предстоящему матчу с Интером», — цитирует Football Italia Консейсау.

    Календарь и таблица Серии А

    В настоящий момент «Милан» занимает только девятое место в турнирной таблице Серии А.

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