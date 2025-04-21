Генеральный директор «Пари НН»: Нам следует сохранять спокойствие

Спортивный директор «Пари НН»высказался о последних неудачах своей команды в чемпионате России, но при этом попросил сохранять спокойствие в дальнейшем.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Удальцов Фото: vestinn.ru

«Нам надо стараться сохранять спокойствие. "Пари НН" может избежать стыков за счет организованной игры, которая была сегодня в первые 30 минут и против "Динамо". Мы не уступали и боролись. Понимаем свои козыри.

Понятно, что у многих игроки уровня сборной, но у нас тоже очень качественные футболисты. Мы в них верим и видим, что, когда они выходят биться друг за друга, можем обыграть кого угодно», — сказал Удальцов «СЭ».

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После неудач в шести последних турах, когда «Пари НН» смог взять лишь очко, команда опустилась уже в зону стыков, располагаясь на 14-й позиции с 20 очками.