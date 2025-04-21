ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» Москва одержало три победы над «Ак Барсом»«Трактор» пробился в полуфинал, «Динамо» перевернуло серию, «Авангард» и «Салават Юлаев» — на грани вылета
    Все новости спорта

    Генеральный директор «Пари НН»: Нам следует сохранять спокойствие

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород
    Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о последних неудачах своей команды в чемпионате России, но при этом попросил сохранять спокойствие в дальнейшем.

    Александр Удальцов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Удальцов

    «Нам надо стараться сохранять спокойствие. "Пари НН" может избежать стыков за счет организованной игры, которая была сегодня в первые 30 минут и против "Динамо". Мы не уступали и боролись. Понимаем свои козыри.

    Понятно, что у многих игроки уровня сборной, но у нас тоже очень качественные футболисты. Мы в них верим и видим, что, когда они выходят биться друг за друга, можем обыграть кого угодно», — сказал Удальцов «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После неудач в шести последних турах, когда «Пари НН» смог взять лишь очко, команда опустилась уже в зону стыков, располагаясь на 14-й позиции с 20 очками.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» закроет все вопросы на домашнем льду
  • «Спартак» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Сможет ли «Ноттингем Форест» зацепиться за очки в Лондоне?
  • «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Запрыгнет ли «Урал» на вторую строчку?
  • «Торпедо» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.86
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 13:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Торпедо — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Жирона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Дамак — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 19:05
    •  2.30
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры