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    Гончаренко объяснил причину последних неудач «Пари НН»

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    Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко рассказал, почему его команда очень неудачно играет в последнее время в РПЛ.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Понятно, что все оценивают результат, не вникая в проблемы. Но такого количества разных травм… Майга, Марадишвили, Тичич, Кокшаров. У нас выпала половина основного состава, что привело к такой турбулентности.

    Весь подготовительный период и первый матч с "Акроном" мы хорошо выглядели по игре, а потом потеряли уверенность. Каждый матч надо настраивать команду по‑разному. Нужно контролировать игру, единоборства, движение, взаимопонимание и взаимовыручку на поле. Мы не можем контролировать остальное, — цитирует тренера "Пари НН" "Чемпионат".

    Календарь и таблица РПЛ

    В шести последних турах РПЛ "Пари НН" набрал всего одно очко и уже опустился в зону стыковых матчей в таблице чемпионата с 20 очками.

    "Пари НН" с 20 очками занимает 14‑е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче команда Ганчаренко в субботу примет грозненский "Ахмат".

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