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    Экс-арбитр Федотов раскритиковал судейство в матче «Зенит» — «Химки»: Что Шадыханов делал на поле?

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    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу судейской бригады во главе с Павлом Шадыхановым на матче 25-го тура между «Зенитом» и «Химками» (1:0).

    Игорь Федотов
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    Игорь Федотов

    По его мнению, арбитр допустил ряд серьёзных ошибок: на 7-й минуте не показал жёлтую карточку игроку «Химок» за грубую игру, затем не наказал футболиста «Зенита» за задержку соперника, а также не показал жёлтую за симуляцию ещё одному игроку хозяев.

    Сами арбитры дают поводы для разговоров. Что Шадыханов делал на поле? Речь о стопроцентных карточках, самую шелуху я учитывать не стал. В итоге жёлтую получил Вера. Писали, что за симуляцию, но я думаю, что за неспортивное поведение«, — сказал Федотов в интервью "Чемпионату".

    "Зенит" после этой минимальной победы набрал 53 очка и укрепился на втором месте в таблице, продолжая борьбу за чемпионство.

    "Химки" же продолжают сражаться за выживание. Команда идет на 12-й позиции с 23 очками, столько же у ближайшего конкурента — "Ахмата".

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