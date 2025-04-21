Экс-арбитр Федотов раскритиковал судейство в матче «Зенит» — «Химки»: Что Шадыханов делал на поле?

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу судейской бригады во главе с Павлом Шадыхановым на матче 25-го тура между(1:0).

По его мнению, арбитр допустил ряд серьёзных ошибок: на 7-й минуте не показал жёлтую карточку игроку «Химок» за грубую игру, затем не наказал футболиста «Зенита» за задержку соперника, а также не показал жёлтую за симуляцию ещё одному игроку хозяев.

Сами арбитры дают поводы для разговоров. Что Шадыханов делал на поле? Речь о стопроцентных карточках, самую шелуху я учитывать не стал. В итоге жёлтую получил Вера. Писали, что за симуляцию, но я думаю, что за неспортивное поведение«, — сказал Федотов в интервью "Чемпионату".

"Зенит" после этой минимальной победы набрал 53 очка и укрепился на втором месте в таблице, продолжая борьбу за чемпионство.

"Химки" же продолжают сражаться за выживание. Команда идет на 12-й позиции с 23 очками, столько же у ближайшего конкурента — "Ахмата".