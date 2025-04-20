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    Гвардиола: «Ман Сити» преодолел сложный период

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своего клуба в выездной игре с «Эвертоном» (2:0) в матче 33-го тура АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Это была большая победа. Мы должны были действовать с умом. За 5-6 туров до конца сезона мы победили здесь, на "Гудисон Парке", в тот момент, когда "Эвертон" выиграл у "Ноттингема" на выезде и не проиграл "Арсеналу" дома. Это очень важно. У нас был тяжелый период, особенно из-за травм, но сейчас мы более-менее стабильны. Теперь все в наших руках», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт горожан.

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    Голы в этой встрече забивали во втором тайме Нико О`Райли и Матео Ковачич.

    В настоящий момент «Ман Сити» идет четвертым в АПЛ с 58 очками. В следующей игре команда Гвардиолы сразится с «Астон Виллой».

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