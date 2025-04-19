«Лейпциг» сыграл вничью с «Хольштайном», а «Фрайбург» одолел «Хоффенхайм»

Завершились два матча 30-го тура немецкой Бундеслиги.

В одной из встреч «Лейпциг» на своем поле поделил очки с «Хольштайном» (1:1).

В составе гостей единственный гол забил Суто Матино на 44-й минуте. У «Лейпцига» отличился Беньямин Шешко на 74-й минуте с пенальти.

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Хольштайн 1:1 Голы: 0:1 Суто Матино (44'), 1:1 Беньямин Шешко (пенальти) (74') РБ Лейпциг: Петер Гулачи (Мартен Вандевордт, 67'), Лукас Клостерман, Эль-Шадай Битшиабу, Кастелло Люкеба, Коста Неделькович (Лютсхарел Гертрейда, 46'), Боте Баку (Тидиам Гомис, 90'), Николас Зайвальд, Артур Вермерен (Амаду Айдара, 46'), Кристоф Баумгартнер, Беньямин Шешко, Луа Опенда (Юссуф Поульсен, 90') Хольштайн: Джон Толкин, Лассе Розенбом (Финн-Доминик Порат, 79'), Давид Зец (Carl Johansson, 66'), Тимо Беккер, Николай Ремберг, Марко Ивезич, Стивен Скрыбски (M.Knudsen, 66'), Суто Матино (Phil Harres, 79'), Alexander Bernhardsson (Фите Арп, 87'), Armin Gigovic, Thomas Dahne Предупреждения: Лассе Розенбом (29'), Лукас Клостерман (41'), Фите Арп (90 + 8')

После этого матча «Лейпциг» занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 49-ю очками в активе. «Хольштайн» — на последней 18-й позиции с 19-ю баллами.

В параллельном матче «Фрайбург» одолел «Хоффенхайм» со счетом 3:2.

У хозяев дублем отличился Лукас Хёлер, забив голы на 28-й и 57-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Рицу Доан на 36-й минуте.

В составе «Хоффенхайма» голами отметились Мариус Бюльтер на 45+2-й минуте и Андрей Крамарич на 45+5-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Фрайбург — Хоффенхайм 3:2 Голы: 1:0 Лукас Хёлер (28'), 2:0 Рицу Доан (36'), 2:1 Мариус Бюльтер (45 + 2'), 2:2 Андрей Крамарич (45 + 5'), 3:2 Лукас Хёлер (57') Фрайбург: Флориан Мюллер, Лукас Кюблер (Maximilian Rosenfelder, 82'), Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Жорди Макенго, Патрик Остерхаге (Николас Хефлер, 88'), Максимилиан Эггештайн, Рицу Доан (Кильянн Сильдийя, 88'), Винченцо Грифо (Ян-Никлас Бесте, 69'), Лукас Хёлер, Johan Manzambi (Мерлин Рёль, 69') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Валентен Жендрей (Павел Кадержабек, 61'), Стэнли Нсоки (Деннис Гайгер, 46'), Кевин Акпогума, Артур Шавес, Мариус Бюльтер, Антон Стах, Том Бишоф (Финн Беккер, 81'), Харис Табакович (Адам Гложек, 68'), Андрей Крамарич, Bazoumana Toure (Гифт Орбан, 61') Предупреждения: Стэнли Нсоки (39'), Патрик Остерхаге (59'), Лукас Хёлер (73'), Рицу Доан (74'), Том Бишоф (76')

«Фрайбург» располагается на 5-й позиции с 48-ю очками в активе. «Хоффенхайм» — на 14-й строчке (30).