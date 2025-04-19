2-й таймКраснодар — АхматОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн
  • 20:01
    • Губерниев — о возможном выступлении россиян на ОИ в Милане: Пока это просто игра слов
  • 16:33
    • «Спартак» отыгрался с 0:2 и переиграл «Акрон»
    Все новости спорта

    Генеральный директор «Пари НН»: Гончаренко продолжает работать

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород
    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о будущем Виктора Гончаренко после матча 25-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3).

    Виктор Гончаренко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Гончаренко

    «Гончаренко продолжает работать. Вы видели, что сегодня присутствовал председатель совета директоров Никитин. Все понятно, что результаты не радуют, но Гончаренко продолжает работать. Кредит доверия есть. Ребята должны понимать, что оставшиеся туры — это финалы. Мы проведем встречу с командой, обдумаем вопрос дополнительной мотивации, но не говорю про финансовую», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Пари НН» занимает 14-е место в РПЛ с 20 очками после 25-ти туров. В последних пяти встречах подопечные Виктора Гончаренко потерпели четыере поражения и сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетико» уверенно разберется
  • «Лас-Пальмас» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Химкам» несдобровать в этой встрече
  • «Зенит» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Арсенал» не заметит «трактористов»
  • «Ипсвич» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Завтра в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Динамо — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры