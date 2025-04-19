Генеральный директор «Пари НН»: Гончаренко продолжает работать

Генеральный директорвысказался о будущемпосле матча 25-го тура РПЛ против(0:3).

«Гончаренко продолжает работать. Вы видели, что сегодня присутствовал председатель совета директоров Никитин. Все понятно, что результаты не радуют, но Гончаренко продолжает работать. Кредит доверия есть. Ребята должны понимать, что оставшиеся туры — это финалы. Мы проведем встречу с командой, обдумаем вопрос дополнительной мотивации, но не говорю про финансовую», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Пари НН» занимает 14-е место в РПЛ с 20 очками после 25-ти туров. В последних пяти встречах подопечные Виктора Гончаренко потерпели четыере поражения и сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1).