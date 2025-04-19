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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»«Локомотив» — «Пари НН». Онлайн
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    «Черноморец» победил «СКА-Хабаровск» и поднялся на второе место

    «Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 29-го тура Первой лиги «Черноморец» в родных стенах победил «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1.

    «Черноморец»
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    «Черноморец»

    На голы Романа Акбашева и Гедеона Гузины гости ответили только забитым мячом Артема Симоняна.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Черноморец — СКА-Хабаровск 2:1
    Голы: 1:0 Роман Акбашев (пенальти) (40'), 1:1 Артем Симонян (60'), 2:1 Гедеон Гузина (75') Черноморец: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба (Мераби Уридия, 63'), Анри Чичинадзе, Магомед Мусалов (Даниил Гурченко, 46'), Мастерной Владислав, Валерий Кичин, Роман Акбашев (Зелимхан Юсупов, 87'), Егор Иванов (Иван Енин, 82'), Даниил Фомин, Гедеон Гузина (Арсен Адамов, 88'), Milic S. СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Николай Покидышев, Юрий Журавлёв, Артём Быков (Альбек Гонгапшев, 46'), Егор Носков, Роман Емельянов (Александр Гаглоев, 62'), Борха Мартинес, Артем Симонян, Никита Першин (Камран Алиев, 61'), Георгий Гонгадзе, Quinonez J. (Gurban G., 46')

    Календарь и таблица ФНЛ

    У «Черноморца» теперь стало 51 очко и второе место в турнирной таблице. В активе «СКА-Хабаровска» осталось 44 балла и шестая строчка.

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