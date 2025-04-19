Ремонтада по-каталонски. «Барселона» выгрызла победу у «Сельты»

Команда Ханси Флика превратила почти безнадёжную ситуацию в эпическую победу: 4:3 на последних секундах после провала в обороне и травмы Левандовского. «Реал» по-прежнему не сможет догнать каталонцев в этом туре.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Сельта 4:3 Голы: 1:0 Ферран Торрес (12'), 1:1 Борха Иглесиас (15'), 1:2 Борха Иглесиас (52'), 1:3 Борха Иглесиас (62'), 2:3 Даниэль Ольмо (64'), 3:3 Рафаэл Диас (68'), 4:3 Рафаэл Диас (пенальти) (90 + 8') Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Пау Кубарси (Эрик Гарсия, 88'), Иньиго Мартинес, Жерар Мартин (Пау Виктор, 88'), Френки де Йонг, Фермин Лопес (Даниэль Ольмо, 59'), Педри, Рафаэл Диас, Роберт Левандовски (Гави, 78'), Ферран Торрес (Ламин Ямал, 59') Сельта: Висенте Гуайта, Серхио Каррейра, Маркос Алонсо, Хави Родригес, Уиллот Сведберг (Альфон Гонсалес, 60'), Илаш Мориба (Уго Сотело, 89'), Франсиско Пейнадо, Борха Иглесиас (Яго Аспас, 73'), Икер Лосада (Оскар Мингуэза, 46'), Пабло Дуран (Fer Lopez, 73'), Yoel Lago Предупреждения: Рафаэл Диас (90 + 2'), Яго Аспас (90 + 2'), Иньиго Мартинес (90 + 3')

Ожидавший ротации состав «Барселоны» получил импульс уже на старте встречи. Ханси Флик доверил место в старте Феррану Торресу — и тот не подвёл. Его проход из глубины и плотный удар в дальний угол застал защиту «Сельты» врасплох — 1:0 уже на 12-й минуте.

Барселона – Сельта gettyimages.com

Но команда Клаудио Хиральдеса не растерялась. Ответ последовал незамедлительно: на 15-й минуте Пабло Дуран навесил справа, Щенсны не успел перехватить мяч, и Борха Иглесиас замкнул в пустые ворота. Всё начиналось как открытый обмен ударами.

Борха Иглесиас gettyimages.com

Ошибка де Йонга, хет-трик Иглесиаса и тревожные звоночки

После перерыва игра резко качнулась в сторону гостей. На 52-й минуте Френки де Йонг, капитан каталонцев в этом матче, ошибся при попытке перехватить длинный пас Йоэля Лаго. Иглесиас, воспользовавшись промахом, хладнокровно реализовал выход один на один — 1:2.

А уже через десять минут — снова Иглесиас. Барселонская защита снова дала трещину, и форвард оформил хет-трик, став вторым за неделю игроком (после Гирасси из дортмундской «Боруссии»), кому удалось забить трижды каталонцам. Щенсный бил по бутылке у ворот, а «Барса» тонула — 1:3.

Борха Иглесиас gettyimages.com

Спасение со скамейки: Ольмо и Ямаль возвращают интригу

На этом фоне Флик вынужден был срочно менять игру: вышли Ямаль и Ольмо, и именно они стали ключевыми фигурами в спасении. На 64-й минуте Рафинья прорвался сквозь линию и покатил мяч на Ольмо — 2:3. Через четыре минуты Ямаль навесил точно на голову Рафиньи — и вот уже 3:3. «Сельта» не успела оглянуться, как её преимущество было смыто волной атак.

Барселона — Сельта gettyimages.com

В эти минуты «Барселона» полностью захватила инициативу, но судьба нанесла ещё один удар — травму получил Роберт Левандовский. Он покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра, что явно вызывает тревогу в Каталонии перед важнейшими матчами сезона с «ПСЖ» и «Реалом».

VAR и пенальти на 98-й: Рафинья — снова герой

Казалось, матч закончится боевой ничьей, но у «Барсы» были другие планы. Уже в компенсированное время Ольмо ворвался в штрафную и упал после контакта с Лаго. Арбитр не сразу решился на пенальти, но VAR вмешался — точка была назначена.

Рафинья подошёл хладнокровно и отправил мяч мимо Гуайты. 4:3. Экстаз на трибунах, прежнее преимущество в таблице. В матче, где «Барселона» могла рухнуть, она вытащила себя из бездны — и во многом благодаря именно Рафинье, чьё лидерство в команде Флика становится всё очевиднее.

Рафинья забивает пенальти gettyimages.com

«Барса» держит «Реал» на дистанции

Эта победа стала особенно важной в контексте плотного графика и предстоящего «Эль Класико». Отрыв от «Реала» увеличен до семи очков, но мадридцы ещё сыграют в воскресенье против «Атлетика». При этом «Барса» продолжает жаловаться на график — всего за несколько дней до этого матча команда играла в Лиге чемпионов против «Боруссии», а теперь снова отдала все силы на внутренний фронт.

Календарь и таблица испанской Примеры

У «Сельты», несмотря на поражение, остаётся повод для гордости: команда сыграла смело, а Борха Иглесиас провёл лучший матч в сезоне. Но и этого оказалось недостаточно против «Барселоны», которая, несмотря на усталость и травмы, по-прежнему на вершине — и с характером, которому позавидует любой гранд.