Ремонтада по-каталонски. «Барселона» выгрызла победу у «Сельты»

Ожидавший ротации состав «Барселоны» получил импульс уже на старте встречи. Ханси Флик доверил место в старте Феррану Торресу — и тот не подвёл. Его проход из глубины и плотный удар в дальний угол застал защиту «Сельты» врасплох — 1:0 уже на 12-й минуте.
Но команда Клаудио Хиральдеса не растерялась. Ответ последовал незамедлительно: на 15-й минуте Пабло Дуран навесил справа, Щенсны не успел перехватить мяч, и Борха Иглесиас замкнул в пустые ворота. Всё начиналось как открытый обмен ударами.
Ошибка де Йонга, хет-трик Иглесиаса и тревожные звоночки
После перерыва игра резко качнулась в сторону гостей. На 52-й минуте Френки де Йонг, капитан каталонцев в этом матче, ошибся при попытке перехватить длинный пас Йоэля Лаго. Иглесиас, воспользовавшись промахом, хладнокровно реализовал выход один на один — 1:2.
А уже через десять минут — снова Иглесиас. Барселонская защита снова дала трещину, и форвард оформил хет-трик, став вторым за неделю игроком (после Гирасси из дортмундской «Боруссии»), кому удалось забить трижды каталонцам. Щенсный бил по бутылке у ворот, а «Барса» тонула — 1:3.
Спасение со скамейки: Ольмо и Ямаль возвращают интригу
На этом фоне Флик вынужден был срочно менять игру: вышли Ямаль и Ольмо, и именно они стали ключевыми фигурами в спасении. На 64-й минуте Рафинья прорвался сквозь линию и покатил мяч на Ольмо — 2:3. Через четыре минуты Ямаль навесил точно на голову Рафиньи — и вот уже 3:3. «Сельта» не успела оглянуться, как её преимущество было смыто волной атак.
В эти минуты «Барселона» полностью захватила инициативу, но судьба нанесла ещё один удар — травму получил Роберт Левандовский. Он покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра, что явно вызывает тревогу в Каталонии перед важнейшими матчами сезона с «ПСЖ» и «Реалом».
VAR и пенальти на 98-й: Рафинья — снова герой
Казалось, матч закончится боевой ничьей, но у «Барсы» были другие планы. Уже в компенсированное время Ольмо ворвался в штрафную и упал после контакта с Лаго. Арбитр не сразу решился на пенальти, но VAR вмешался — точка была назначена.
Рафинья подошёл хладнокровно и отправил мяч мимо Гуайты. 4:3. Экстаз на трибунах, прежнее преимущество в таблице. В матче, где «Барселона» могла рухнуть, она вытащила себя из бездны — и во многом благодаря именно Рафинье, чьё лидерство в команде Флика становится всё очевиднее.
«Барса» держит «Реал» на дистанции
Эта победа стала особенно важной в контексте плотного графика и предстоящего «Эль Класико». Отрыв от «Реала» увеличен до семи очков, но мадридцы ещё сыграют в воскресенье против «Атлетика». При этом «Барса» продолжает жаловаться на график — всего за несколько дней до этого матча команда играла в Лиге чемпионов против «Боруссии», а теперь снова отдала все силы на внутренний фронт.
Календарь и таблица испанской Примеры
У «Сельты», несмотря на поражение, остаётся повод для гордости: команда сыграла смело, а Борха Иглесиас провёл лучший матч в сезоне. Но и этого оказалось недостаточно против «Барселоны», которая, несмотря на усталость и травмы, по-прежнему на вершине — и с характером, которому позавидует любой гранд.