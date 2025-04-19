проведут очную встречу в матче 33-го тура английской Премьер-лиги, который запланирован на 19 апреля 19:30 мск.

«Вилла» при любом раскладе останется в зоне еврокубков. Сейчас она на 7-й позиции, но может побороться за место в зоне Лиги чемпионов, если продолжит свою победную серию. Ранее «львы» выиграли 4 матча подряд. Последним результатом стал разгром «Саутгемптона» 3:0.

«Ньюкасл» по результатам сейчас лучший в АПЛ. Благодаря своей форме «сороки» вышли на 3-е место, сместив «Ноттингем Форест» и, скорее всего, ничья позволит им остаться в топ-3. В последних турах гости были особенно результативны — 3:0 с «Лестером», 4:1 с «Ман Юнайтед», 5:0 с «Кристал Пэлас».

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз с двумя ставками за 2.80 и 1.87.

предложили прогноз с двумя ставками за 2.80 и 1.87. Букмекеры предлагают 2.54 на победу «Астон Виллы», 3.45 на ничью и 2.70 на победу «Ньюкасла».

Искусственный интеллект считает, что «Астон Вилла» добьется минимальной победы 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Ньюкасл» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.