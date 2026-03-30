31 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Англия и Япония. Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Англия — Япония с коэффициентом для ставки за 2.05.
Англия
Турнирное положение: Англичане уверенно прошли квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.
При этом Англия набрала максимум очков. А вот забивает команда в среднем 3 мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Англичане не сумели одолеть Уругвай (1:1).
До того команда уверенно переиграла Албанию (2:0). Да и поединок с Сербией завершился викторией (2:0).
В пяти своих последних матчах Англия разжилась 4 победами. В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота один.
Состояние команды: Англичане в последних матчах выглядели симпатично. Команда в отборе на чемпионат мира не пропустила в свои ворота ни разу.
Причем Англия традиционно успешно противостоит японцам. В двух очных поединках команда победила один раз при одной ничьей.
Япония
Турнирное положение: Японцы удачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 1 место турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Япония на 4 очка опередила Австралию. При этом команда в среднем забивает 3 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Японцы переиграли Боливию (3:0).
До того команда нанесла поражение Гане (2:0). А вот чуть ранее она сломила сопротивление бразильцев (3:2).
При этом Япония в 5 своих последних поединках одержала 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Японцы в последних матчах преуспевали в плане игры и результатов. Команда победила трижды кряду.
При этом Япония в среднем пропускает реже гола за матч. Да и звездных англичан команда явно не боится.
Команда имеет весьма приличный подбор игроков. Да и в двух своих последних поединках японцы сохранили свои владения сухими.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Англия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.88 и 1.84.
Прогноз: Англичане имеют в своем составе высококлассных атакующих исполнителей, и наверняка начнут встречу максимально активно.
Ставка: Победа Англии в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20
Пять причин, почему ставка зайдет
- Япония еще ни разу в истории не побеждала англичан
- Англичане ни разу не пропустили в последнем отборочном цикле
- Япония не проигрывает 4 матча кряду
- Англичане до последней ничьей победили 6 раз подряд
- Англия имеет в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей